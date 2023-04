Corinthians não desiste e tem Tite como primeira opção

Diretoria sabe que um possível negócio é improvável, mas tenta convencer o ídolo a voltar ao clube no qual foi campeão mundial

O Corinthians tem Tite como a sua primeira opção para ser o novo treinador da equipe na temporada de 2023. O negócio, como esperado, é visto como improvável, já que o treinador prometeu à esposa que não treinaria uma equipe brasileira este ano. A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela GOAL.

Um dos principais ídolos da história do Corinthians, Tite vem recebendo muito carinho e mensagens de apoio por grande parte da torcida. Como soube a GOAL, o treinador e pessoas de seu convívio não esperavam por essa repercussão. Diante disso, no momento, Tite "balança" pensando em um possível retorno.

Um dos maiores trunfos do Corinthians, se não o maior, é justamente o carinho que o treinador recebe da torcida. Tite sabe que é ídolo do clube, que tem respaldo e seria muito bem recebido no clube do Parque São Jorge. A diretoria corintiana aposta nestes aspectos para convencer o treinador.

Tite é o grande nome sonhado pela diretoria do clube, que entende que é a chance de ter um treinador que seria aceito por unanimidade por torcedores, imprensa e elenco.

Após a passagem pela seleção brasileira, Tite tem como principal objetivo treinar um clube de fora do país, principalmente da Europa. O treinador e seu estafe se prepararam para isso nos últimos meses.

Tite soma três passagens pelo Corinthians, onde conquistou seis títulos: Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015, Libertadores da América e Mundial de Clubes em 2012, Paulistão e Recopa Sul-Americana em 2013. Ao todo, foram 378 jogos, com 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas.