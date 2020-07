Como a cartilha do Barcelona criada por Guardiola 'sumiu' no dia a dia

Guardiola e Luis Enrique foram os últimos treinadores que levaram a cartilha a sério, e curiosamente foram campeões da Champions League e de La Liga

O legado deixado por Pep Guardiola ainda foi observado no muito tempo após sua saída. No entanto, a influência do treinador está cada vez mais ‘sumindo’ da rotina do clube catalão.

Em 2008, Guardiola decidiu criar um código interno de conduta para consertar a total falta de controle que havia sido vivida na última temporada de Frank Rijkaard no comando da equipe.

Além de garantir que dois dos ‘culpados’ pelos problemas internos do vestiário - Ronaldinho Gaúcho e Deco - deixassem a equipe, o espanhol também tratou de elaborar um documento, que foi entregue a todos os jogadores, para reger a conduta interna do clube. O objetivo da cartilha era explicar claramente as novas regras e o modo como os atletas deveriam se comportar, dentro e fora de campo, sob o risco de multa em caso de descumprimento.

Dentre as principais normas, os jogadores tinham que estar em casa antes de uma da manhã, não podiam sair 48 horas antes de um jogo, a prática de esportes de risco era proibida e tinham que chegar uma hora antes treinamento, entre outra medidas.

Após a saída de Guardiola, Luis Enrique tentou manter a cartilha, impondo um sistema rigoroso de multas, com valores exponenciais em caso de reincidência. Assim, alguns jogadores deixaram boa parte de seus salários em multas, com destaque para Piqué. De acordo com o jornal As, as multas foram tantas que o clube utilizou o dinheiro arrecadado para comprar comida para os funcionários ou ajudar ONGs em projetos de solidariedade.

Ernesto Valverde foi mais favorável ao diálogo, mas acabou pagando um preço, como a ‘fuga’ de Arthur para Andorra ou a ausência de Dembélé nos treinamentos sem aviso.

Com Quique Setién, a cartilha segue esquecida. Antes da partida contra o Espanyol, Piqué se dirigiu ao estádio de bicicleta e sem capacete, algo que seria punido nos tempos de Guardiola pelo risco que o jogador correu, podendo desfalcar a equipe em caso de acidente. O zagueiro também postou uma imagem nas redes sociais praticando wakesurf no pântano de Sau, algo que seria extremamente desaconselhável na cartilha.

Um código interno de conduta é algo muito importante para que o treinador consiga ter controle sobre os jogadore e sobre o vestiário. Nos últimos anos, os únicos dois treinadores que levaram isso a sério no Barcelona foram Guardiola e Luis Enrique, curiosamente, os dois foram os únicos campeões da e de .