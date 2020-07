Barcelona jogou a toalha? "La Liga quase impossível", diz Suárez

O atacante admite que os culés deixaram o título escapar e que o foco agora é na Liga dos Campeões

Depois de se tornar o terceiro maior artilheiro do , Luis Suárez deu uma entrevista ao Mundo Deportivo na qual mostrou o clube conformado de que não vai conseguir ultrapassar o na reta final da disputa do título da . E, por outro lado, disse que estão bastante focados na sequência da Liga dos Campeões.

Faltando apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, o Barcelona está quatro pontos atrás do líder Real Madrid e Suárez fez críticas ao momento em que vivem, além de deixar claro que não acredita mais no título culé.

Enquanto mostra já ter jogado a toalha no Espanhol, o atacante indica um Barcelona bastante focado na Liga dos Campeões, em que precisa passar pelo , na partida de volta das oitavas de final, para seguir vivo, depois de um empate por 1 a 1 na casa do adversário.

"Na Liga, você precisa ser autocrítico: nós deixamos escapar. Estamos cientes de que dependemos de nós mesmos e não encontramos nenhuma desculpa. Agora, para o nosso orgulho e o prestígio do Barça, temos que vencer os dois jogos que restam e depois focar totalmente no único título que podemos lutar, que é a Liga dos Campeões", disse o uruguaio.

No entanto, Suárez afastou a polêmica sobre o VAR ter beneficiado o Real, principalmente nesta reta final, desde retomada depois da paralisação causada pela pandemia do coronavírus Covid-19.

"Minimizar os detalhes do VAR às vezes é difícil. Sim, Gerard [Piqué] e o presidente [Josep Maria Bartomeu] tornaram públicas suas manifestações, mas acho que os rivais também estavam lutando contra coisas importantes como , ... e foram eles que afetaram. Nesta ocasião, não apenas fomos feridos, mas acho que não devemos procurar tantas desculpas, mas ser autocrítico e enfrentar a realidade", concluiu Suárez.

Como disse o atacante, agora o Barcelona luta para vencer as duas partidas que restam, contra Osasuna e Alaves, antes de se focar na Champions. E o caminho para conseguir as vitórias, segundo o jogador, é seguir o ritmo da partida contra o : a dinâmica que mostramos no Villarreal é o caminho certo, que quando queremos lutar por coisas importantes, todos nós que estamos no time, sim estamos em 150%, podemos alcançar o objetivo. A partida contra o Villarreal foi uma mensagem, se quisermos, podemos fazê-lo".