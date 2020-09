O que (e quanto) Sampaoli ainda cobra do Santos?

Sampaoli trava embate na Justiça com sua ex-equipe; nova audiência será realizada após a partida entre Santos e Atlético-MG, pelo Brasileirão

Muitos torcedores do ainda sentem saudades de Jorge Sampaoli, hoje treinador do . E nesta quarta-feira (9), os dois clubes fazem um dos duelos mais esperados da 9ª rodada do Brasileirão. Mas a partida não será o único momento em que o argentino enfrenta sua ex-equipe. Isso porque Santos e Sampaoli também travam um embate na Justiça, desde o começo do ano, e uma nova audiência está marcada para esta quinta-feira.

Sampaoli teve um ótimo desempenho pelo clube da Vila Belmiro no ano de 2019, porém, deixou a equipe ao final da temporada após alguns desgastes com o presidente José Carlos Peres, principalmente com relação à montagem do elenco para 2021.

Vice-campeão brasileiro em 2019, o treinador cobra do Santos a premiação pela classificação para a Libertadores da América - que retorna em setembro -, mais R$ 10 milhões referentes à multa rescisória de seu contrato - Sampaoli alega que houve quebra de contrato por causa do atraso de quatro meses no recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) -, e mais cerca de R$ 600 mil sobre direitos de imagem.

A primeira audiência do caso, na 5ª Vara do Trabalho de Santos, aconteceu ainda no mês de fevereiro. Neste primeiro encontro, pouco foi resolvido, com a defesa de Sampaoli pedindo a inclusão da premiação pela classificação à Libertadores de 2020, prevista no contrato do técnico.

Por isso, uma nova audiência foi marcada para acontecer nos próximos meses. No entanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, o segundo encontro, previsto para acontecer em abril, teve de ser adiado. Agora, a audiência acontece justamente um dia depois de o treinador argentino reencontrar sua ex-equipe dentro de campo.

Enquanto isso, o Santos afirma que Sampaoli pediu demissão em reunião realizada em 9 de dezembro, um dia antes de expirar a cláusula de multa rescisória. Assim, o clube entende que deve ser indenizado pelo treinador. Por outro lado, o argentino afirma que só formalizou sua demissão no dia 11, quando a cláusula de multa de seu contrato já não era mais válida.

Dentro de campo o embate também promete ser acirrado. Na Vila Belmiro, o Santos de Cuca busca mais um resultado positivo para se aproximar da ponta da tabela. Já o Atlético-MG, pode assumir a primeira colocação do Brasileirão caso vença a partida, mesmo com um jogo a menos do que Inter e , os dois primeiros colocados da competição.