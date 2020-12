O que é o Globe Soccer Awards, que elegeu Cristiano Ronaldo o melhor do século?

Premiação com sede em Dubai já congratulou Messi e até empresários; escolha de atleta do século com um recorte de 20 anos causa polêmica

Nesse domingo (27) foi realizada a cerimônia de premiação do Globe Soccer Awards. O evento de congratulações a celebridades do esporte aconteceu em Dubai e contou com vários nomes importantes. Dentre eles está Cristiano Ronaldo, que foi eleito o jogador do século.

A premiação de 2020 contou com uma edição especial, pois, de acordo com o próprio site do evento, "pela primeira vez, quatro dos prêmios consideraram as performances dos indicados entre 2001 e 2020, em uma série inédita que celebra os "Melhores do Século".

O que é o Globe Soccer Awards e quando ele foi criado?

O Globe Soccer Awards é um prêmio que reconhece os melhores jogadores, membros da comissão técnica e empresários a cada ano. O prêmio foi concebido em 2010 e em 2020 chegou à sua 11ª edição. A primeira edição não premiou nenhum jogador em atividade, apenas um diretor técnico e um empresário.

O evento de gala acontece em Dubai, e conta com uma grande publicidade por conta do local, além de um alto dinheiro investido de uma das regiões mais ricas de todo o planeta.

Quem organiza o Globe Soccer Awards?

A marca Globe Soccer é quem empresta seu nome para a premiação. Trata-se de uma empresa de consultoria esportiva, que conta com os investimentos da Silva International Investments e de Tommaso Bendoni. Entre os patrocinadores do evento estão a Audi, Emirates, Bulgari, Tik Tok e o Conselho de Esportes de Dubai é apresentado como um parceiro estratégico.

Globe Soccer Awards: jogadores vencedores

2011 – Cristiano Ronaldo ( )

2012 – Radamel Falcao ( )

2013 – Franck Ribéry ( de Munique)

2014 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 – Lionel Messi ( )

2016 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid/ )

2019 – Cristiano Ronaldo (Juventus)

2020 – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Os 'Melhores do Século'

Como foi dito, a edição de 2020 contou com uma programação especial (e polêmica) que votou os melhores do século, contando o período de 2001 até 2020.