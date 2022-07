O que é Gerando Falcões, marca na camisa do Corinthians?

A marca da ONG estará estampada no lugar que costumeiramente é do Banco BMG nas mangas

O Corinthians terá novidades em sua camisa na partida contra o Flamengo, neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro. Ao invés do patrocínio do Banco BMG nas mangas do uniforme, o espaço estará reservado à mensagem Gerando Falcões.

O espaço foi cedido pelo BMG e a causa é nobre. O “Gerando Falcões” é uma ONG que luta contra a pobreza nas favelas do Brasil.

O objetivo da ONG é conseguir 10 mil doadores recorrentes (para saber mais, é só clicar aqui) para alavancar os programas da instituição.

A mesma ação aconteceu em outros jogos do futebol brasileiro, nas camisas de Vasco, Atlético-MG e Ceará e faz parte da campanha #Influencerdobem.

Neste domingo o Corinthians entra em campo contra o Flamengo com a marca Gerando Falcões no uniforme. O espaço foi doado pelo @bancobmg. O jogo será transmitido pela Globo. A camiseta será leiloada em nosso jantar anual. Cartão vermelho na pobreza. Vamokida 🙏🏽 — Edu Lyra (@edulyragf) July 8, 2022

Através de suas redes sociais, o fundador do Gerando Falcões, Edu Lyra, comemorou a inclusão da ONG nas camisas do Corinthians: “cartão vermelho na pobreza”, escreveu.