O que é a "lei Cristiano Ronaldo" no Manchester United?

O clube inglês vai passar a adotar uma nova política para os salários dos jogadores; entenda

Novo ano, novas regras. Essa é a mentalidade do Manchester United para o começo de 2023, quando adotou uma nova política salarial para seus jogadores, a 'lei Cristiano Ronaldo'. A nova medida busca equiparar os vencimentos dos atletas dentro do clube.

Como a equipe gigante que é, o Manchester United tem alguns grandes jogadores e, consequentemente, uma alta folha salarial. No entanto, mesmo que seus atletas sigam com altos salários, as coisas vão começar a mudar em Old Trafford, como uma nova política que prevê um teto de recebimentos para o time. E a GOAL te explica como a chamada 'lei Cristiano Ronaldo' vai funcionar, veja.

O que é a 'lei Cristiano Ronaldo'?

O termo é usado para se referir à política de transferência que foi instalada pelo Manchester United no começo de 2023. A ideia dos chefes do clube, segundo o Daily Mail, é garantir que ninguém receba valores significativamente maiores que os companheiros de equipe.

Assim, a "lei Cristiano Ronaldo" determina que os salários semanais dos jogadores não podem ser superiores a £ 200.000 (cerca de 1,26 milhões de reais) - ou £ 10,4 milhões por ano (cerca de 64 milhões de reais). Os jogadores que estão acima desse nível em seus atuais contratos, vão ter conversas para se adequarem à nova norma do clube.

O United, que vinha oferecendo altos valores a jogadores badalados, como o próprio Cristiano Ronaldo, agora busca reduzir a alta folha que acumula. No entanto, a medida também busca equilibrar o vestiário, trazendo um senso de equidade, sem que haja grande disparidade entre os atletas do clube, o que pode gerar rixas e problemas internos.

Por que se chama 'lei Cristiano Ronaldo'?

Esse não é um nome oficial da nova regra salarial do United, mas sim um termo usado principalmente pela imprensa esportiva local. Isso, então, provavelmente se deve pelo alto salário que o português vinha ganhando no clube, especialmente em comparação aos seus companheiros.

A terminologia provavelmente se inspira na 'lei de Beckham ' na Major League Soccer , que é um sinônimo não oficial para a Regra do Jogador Designado da liga americana, que determina que as equipes podem contratar até três jogadores que não se enquadram nos regulamentos de teto salarial da liga.