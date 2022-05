O que é a "guarda de honra" no futebol europeu?

Esporte tradicional e muito popular, o futebol possui uma série de tradições, como troca de camisas, cumprimentos antes do início das partidas, volta olímpica e etc. E uma delas é a chamada guarda de honra, ato que é feito no primeiro jogo após um clube ser campeão de determinada competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dos gestos mais tradicionais do futebol europeu, a guarda de honra – também conhecida como pasillo, na Espanha –, é realizada para parabenizar a equipe campeã de uma liga nacional, na partida seguinte à conquista do título, em uma demonstração de respeito em reverência aos grandes campeões nacionais.

Assim, no jogo seguinte depois de ganhar a liga, jogadores da equipe adversária fazem um corredor para receber os campeões em campo, com aplausos e cumprimentos aos jogadores – algumas vezes o ato pode acontecer também antes da entrega da taça

Contudo, a tradição nem sempre é respeitada por todas as equipes.

goal

Nesta temporada, o Real Madrid sagrou-se campeão espanhol no último sábado (30), contra o Espanyol, garantindo matematicamente o título na 33ª rodada. Assim, neste final de semana, era esperado que o Atlético de Madrid, próximo adversário do time merengue, fizesse a guarda de honra, ou pasillo, para seu grande rival, em respeito à conquista.

Mais artigos abaixo

Os colchoneros, no entanto, deram a entender que não irão realizar o gesto para seu maior rival na Espanha. Gimenez, um dos capitães do time, deu pistas sobre o tema.

“Parabenizamos o Real Madrid pelo título, mas respeitamos a nossa torcida", disse o uruguaio.

A partida acontece neste domingo às 16h de Brasília, só então poderemos saber se a prática irá ou não acontecer. Mas certamente será mais um capítulo nessa grande rivalidade. Se o Atlético fizer o corredor de aplausos, muitos torcedores ficarão chateados em parabenizar o Real Madrid pelo título de La Liga em sua própria casa. Caso contrário, os merengues irão reclamar pela falta de cortesia. Resta esperar.