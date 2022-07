O que é a Blaze, empresa que fechou patrocínio master com o Botafogo?

Novo patrocinador já estampa as camisas do Fogão para partida contra o Cuiabá, pelo Brasileirão

Neste sábado (9), o Botafogo anunciou que agora tem um novo patrocinador master para sua camisa. A empresa que aparecerá na parte frontal do manto do Fogão é a Blaze, e já estará presente na partida deste domingo (10), entre Botafogo e Cuiabá, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

Vivendo um momento de reestruturação desde a chegada de John Textor, o Botafogo agora chega a um acordo para estampar sua camisa com a marca da Blaze, uma empresa de apostas esportivas. A acordo entre clube e a empresa vai até o final de 2022.

HORA DO INCÊNDIO! 🔥 https://t.co/OMLXDkGxmu é a nova patrocinadora do Botafogo; Empresa internacional especializada em apostas ocupará o espaço mais nobre do uniforme alvinegro! https://t.co/Ycg7lN1OEg — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 9, 2022

John Textor destacou, inclusive, que a marca conta com uma associação linguística com o clube, já que blaze em inglês significa "chama" e o símbolo é exatamente uma chama de fogo.

"A Blaze possui uma mentalidade disruptiva alinhada com o nosso projeto e vê no Botafogo o parceiro ideal para alavancar seus negócios. O Clube quer sempre ter os melhores ao seu lado. A Blaze é também uma 'escolhida' e tem tudo a ver com o Botafogo. O nome da empresa remete a chama e o símbolo tem o fogo como elemento", falou o acionista majoritário da SAF do Botafogo.

A Blaze surgiu em 2019, a partir da junção de empresários com afinidades na indústria do iGaming. A companhia hoje conta com mais de dois mil jogos e 12 milhões de jogadores registrados. A marca é patrocinadora de Felipe Neto, um dos mais assistidos digital influencers e declaradamente botafoguense.