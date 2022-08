O que diz um jogador contratado pelo Botafogo?

Grandeza e felicidade foram os termos mais repetidos pelos reforços trazidos pelo clube em 2022

O Botafogo passou a viver uma nova realidade em 2022 com a compra de sua SAF por John Textor. E embora dentro de campo as coisas ainda não tenham acontecido conforme a expectativa dos torcedores, o Alvinegro se colocou como um dos times mais ativos no mercado de transferências.

Desde o início da “era John Textor” até o presente momento foram mais de 20 contratações, sendo dez delas realizadas na segunda janela do mercado brasileiro. Do zagueiro Philipe Sampaio, o primeiro a chegar, até o goleiro Lucas Perri – a última contratação para 2022 – nós na GOAL buscamos as palavras mais repetidas por todos os atletas em suas coletivas de apresentação. O motivo? A mais pura curiosidade.

Exceção óbvia feita ao nome Botafogo, pudemos perceber um padrão interessante nas apresentações dos atletas: a constância de termos para falar de grandeza, felicidade e a expectativa com o projeto da SAF alvinegra.

Grande/grandeza

Botafogo

A palavra “grande” e suas variações (grandeza) foram as mais repetidas pelos reforços botafoguenses. Na maior parte das vezes elas se referiam ao próprio Botafogo, mas também faziam referência à intensidade do desafio à frente, o tamanho da responsabilidade, conquistas passadas e por aí vai. Dentre as contratações alvinegras que mais vezes falou sobre grandeza, o atacante Tiquinho Soares foi o recordista: seis vezes.

“Responsabilidade muito grande. Sei o tamanho dessa camisa, os jogadores que atuaram com essa camisa. Estou bastante confiante, muito feliz de representar esse grande clube. Tenho certeza que vai dar tudo certo e a responsabilidade é muito grande”, disse o camisa 9.

Feliz/felicidade

Botafogo

Ganhar uma nova oportunidade profissional, ainda mais em um lugar com expectativa de crescimento, é motivo de comemoração para profissionais de diversos setores em todo o mundo. E aqui não foi diferente. A palavra “feliz” e “felicidade” estiveram no segundo lugar entre as mais repetidas pelos novos botafoguenses em suas respectivas entrevistas de apresentação.

Dentre os jogadores, Patrick de Paula foi o que mais vezes utilizou o termo: “Estou muito feliz. Quando fiquei sabendo da proposta, conversei com meu estafe e vi que poderia ser o melhor para mim. Quando surgiu a proposta, fiquei muito feliz em poder voltar ao Rio de Janeiro. Poderia ficar perto da minha família. Pude voltar e estou feliz nesse clube. Estou aqui para ajudar, retribuir e dar o meu máximo”, afirmou o meio-campista em sua apresentação.

Brasil/Brasileiro/Brasileirão

Botafogo

Como muitos dos jogadores anunciados pelo Botafogo estavam fora do país, o tema “volta pra casa” foi pauta constante. E como estamos falando de futebol, o Brasileirão também esteve entre os principais temas ditos nas coletivas de apresentação. Victor Sá, atacante que fez a maior parte de sua carreira no exterior, foi o que mais falou sobre o retorno à casa.

“Não sou muito conhecido no Brasil, fiz carreira na Europa. Vim também para me apresentar no Brasil, mostrar o meu trabalho. Jogar um Brasileirão será um sonho. Seleção é o sonho de todo jogador, mas tenho o foco no Botafogo até porque esse será o caminho para buscar mais um sonho”, disse o atacante.

Projeto

Botafogo

As expectativas a médio e longo prazo do Botafogo para o seu futuro não mexeram apenas com o torcedor alvinegro. A palavra “projeto” teve presença constante na hora de os atletas falarem sobre expectativas e sobre o motivo de terem escolhido a Estrela Solitária.

Queridinho da torcida por causa das atuações sólidas e também pelos gols que vem marcando, o zagueiro Victor Cuesta foi o atleta que mais repetiu a palavra em sua apresentação.

“O projeto é interessante. Como a gente está vendo está sendo um montado um elenco competitivo, forte, estão melhorando a estrutura. Não tive dúvida de participar do projeto”.

A grandeza do Botafogo o torcedor já conhece. Agora o que os alvinegros esperam é conseguirem ser felizes através deste novo... projeto.