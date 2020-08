Por que Arthur foi barrado pelo Barcelona de assistir a jogo no Camp Nou?

O jogador tinha interessa em assistir à partida entre Barcelona e Napoli no Camp Nou, mas foi barrado pela diretoria; entenda as razões

Mais um dia, mais um momento conturbado do divórcio entre e Arthur. Depois do jogador voltar à Catalunha para finalmente terminar seu vínculo com o clube, ele foi barrado na entrada do Camp Nou, para onde estava indo torcer por seus companheiros de time - ou ex-companheiros, já que o brasileiro está acertado com a .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, foi divulgado na imprensa que o meio-campista havia sido proibido de entrar no estádio, fato que gerou indignação nas redes sociais. Tudo ficou ainda mais confuso quando vários jornalistas diferentes divulgaram suas versões do ocorrido, que curiosamente não batem.

Mais times

Segundo o Barcelona e alguns dos setoristas que acompanham o clube, Arthur queria entrar no Camp Nou sem que a diretoria do Barça tivesse recebido o resultado de seu teste para Covid-19. Assim, como o Brasil é um dos países em situação mais crítica em relação à pandemia, o jogador não recebeu autorização para assistir ao jogo no estádio.

Arthur foi BARRADO no Camp Nou. O jogador esteve no estádio para acompanhar a partida de hoje, mas foi impedido de permanecer pelos dirigentes do Barcelona. pic.twitter.com/KatsZxTlCa — Futmais (@futtmais) August 8, 2020

O diretor de relações institucionais do clube, Guillermo Amor, inclusive, afirmou publicamente que a equipe não recebeu o resultado do teste do atleta.

Mais artigos abaixo

"Arthur não veio se apresentar quando deveria ter vindo. Não fez o exame PCR com a Uefa e sua presença no estádio não foi liberada. Por isso que não está aqui. Nas próximas partidas, veremos o que podemos fazer." declarou em entrevista concedida à Movistar.

A versão de outros jornalistas, entretanto, é diferente. Segundo o setorista Marcelo Bechler, uma das principais fontes brasileiras sobre o Barcelona, Arthur realizou sim o exame PCR, cujo resultado teria dado negativo. Assim, não teria problemas para poder entrar no Camp Nou, caso o Barça tivesse algum interesse em sua presença no estádio.

Arthur fez um teste PCR ontem e deu negativo. Ele está a caminho do Camp Nou para apoiar os companheiros.



A informação é que o clube NÃO o deixará entrar.



Que loucura. — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 8, 2020

Ainda que não se saiba o que realmente aconteceu, algo está muito claro: os próximos meses de Arthur no Barcelona - até o jogador ir em definitivo para a Juventus - não serão dos melhores.