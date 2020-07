A volta de um ídolo: Pirlo vai assumir cargo na Juventus

Três anos após a aposentadoria, ídolo italiano volta ao ex-clube para o começo de uma nova trajetória, agora como treinador

Andrea Pirlo está pronto para começar um novo desafio em sua vida. A Goal apurou que o ídolo italiano volta à para seus primeiros passos como treinador, assumindo o time sub-23 bianconeri.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A Juventus sub-23 disputa a terceira divisão italiana e também a Copa da , torneio que a Velha Senhora principal foi vice-campeã nesta temporada. Nesta temporada, o então treinador Fabio Pecchia classificou o time até às quartas de final dos playoffs para uma vaga de acesso à italiana.

Mais times

O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Jogador bianconeri entre 2011 e 2015, Pirlo é um ídolo no Allianz Stadium. Ele soma quatro Scudettos com o time, além de títulos da e . Em 2017, atuando pelo , se despediu dos gramados.

Mais artigos abaixo

Um dos melhores cobradores de falta do futebol europeu nos últimos anos e campeão do mundo em 2006, Pirlo terá o auxilio do ex-goleiro Marco Storari, que assumirá o cargo de diretor da equipe, segundo apurações da Goal.

Alguns brasileiros devem ser treinados pelo ex-meia nesta primeira aventura de Pirlo fora das quatro linhas. O elenco da Juventus sub-23 conta com dois laterais brasileiros: Wesley, ex- , e Lucas Rosa, ex- , ambos de 20 anos.