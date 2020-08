Juventus demite Sarri em ano de 'apenas' título da Serie A

Campeão italiano, treinador não resistiu a queda nas oitavas de final da Champions League

Maurizio Sarri não é mais técnico da . De acordo com informações obtidas pela Goal, o treinador foi comunicado na manhã deste sábado (8), horas depois da eliminação na .

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o no jogo de volta das oitavas de final da UCL, a equipe caiu por conta do critério dos gols marcados fora de casa. O que acabou custando o emprego do italiano.

Sarri foi anunciado oficialmente pela Velha Senhora em junho de 2019 e conquistou o título do Campeonato Italiano. Em 51 jogos, o treinador registra 34 vitórias, oito empates, além de nove derrotas. Um aproveitamento de 71,8%.