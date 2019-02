"O PSG tem jogadores que podem parar Pogba", diz Draxler

O francês está em ótima forma no United, mas o meia alemão está confiante de que seu time pode neutralizá-lo

Faltando poucas horas para o primeiro confronto das oitavas de final da Champions League entre Manchester United e PSG, Draxler conversou com a imprensa e avisou que os jogadores parisienses podem parar Paul Pogba.

"Eles têm alguns grandes jogadores no United, especialmente no meio-campo, com Pogba e Matic. Mas também temos muita qualidade. Nossos jogadores são mais do que capazes.", disse.

"Paramos o Paul às vezes em jogos entre a Alemanha e a França. Vamos ver o que ele faz, ele pode fazer tudo, mas temos jogadores capazes de parar Paul", completou.



Foto: Getty Images

Com Neymar e Edinson Cavani lesionados, Draxler espera que ele e Di Maria possam corresponder a altura.

"Eu estava perguntando a ele algumas coisas sobre o Man United, mas não vou contar o que ele disse - não foi nada ruim. Vamos precisar dele sem Cavani e Neymar. Espero que tenha um bom desempenho.", apontou.

"Eu realmente não sei qual posição eu vou jogar, mas estou confortável em muitas posições. Eu não sou o mesmo tipo de jogador que Neymar e, claramente, vamos sentir falta dele", concluiu.

United e PSG entram em campo nesta terça-feira (12), às 18h (de Brasília).