O principal aprendizado de Gabriel Jesus com Guardiola no Manchester City

O atacante Gabriel Jesus, que foi formado pelo Palmeiras, teve passagem vitoriosa no Manchester City, e em entrevista ao podcast "Podpah', que foi ao ar na última quinta-feira (21), ele revelou qual foi o principal aprendizado com o treinador Pep Guardiola, quando ainda atuava pelos Citzens.

''Dominar a bola antes de correr. Muitas vezes a bola está vindo e a gente já quer ir. 'Domina. O primeiro toque na bola é importante, o resto depois você vai. A bola vem de lá, você domina com a esquerda. A bola vem de lá, domina com a direita'. São detalhes que você acaba não percebendo'', afirmou o brasileiro.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus venceu a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro no ano seguinte com o Verdão. Já no início de 2017, ele foi para o Manchester City por 32 milhões de euros (R$ 177 milhões atualmente), onde entrou em campo 236 vezes e marcou 95 gols, além de ter conquistado 11 títulos.

Nesta janela de transferências, o Arsenal desembolsou 52 milhões de euros, cerca de R$ 289 milhões, para finalizar a contratação do atacante da seleção brasileira.