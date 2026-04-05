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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

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O Paris Saint-Germain rouba um gol do Barcelona

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D. Fernandez
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Uma guerra sem trégua

Parece que os confrontos entre Barcelona e Paris Saint-Germain não se limitam mais ao campo de futebol, mas se estenderam ao mercado de jovens talentos, onde o clube parisiense está prestes a desferir um novo golpe contra seu rival catalão, ao contratar um dos nomes mais promissores do continente africano.

A história traz à memória cenários anteriores entre os dois gigantes, que voltam a disputar um objetivo comum, mas desta vez no mundo da busca por talentos futuros.

Nos últimos anos, o Barcelona adotou uma estratégia clara baseada na contratação de jovens jogadores a preços baixos, o que o ajudou a reforçar sua academia com elementos promissores sem custos exorbitantes, aproveitando uma rede ativa de olheiros e acordos com várias academias ao redor do mundo.

O continente africano foi um dos principais mercados em que o clube catalão se concentrou, com sua diretoria esportiva acompanhando de perto os talentos locais, o que resultou na contratação de vários jovens jogadores com graus variados de sucesso. No entanto, essa expansão não passou despercebida, já que o Paris Saint-Germain decidiu entrar na disputa com força total, visando o mesmo sistema que o Barcelona adotou por anos.

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No centro dessa disputa, destaca-se o nome de Aboubakar Maiga, o meio-campista ofensivo malinês de 16 anos, que chamou bastante a atenção durante suas participações nas seleções de base de seu país. O Barcelona esteve perto de fechar o negócio no verão passado, depois que o jogador passou por um período de adaptação no clube e participou de vários treinos que demonstraram seu grande potencial, antes de retornar ao seu país para aguardar a maioridade e concluir a transferência.

No entanto, os últimos acontecimentos trouxeram uma surpresa inesperada, depois que Maiga apareceu em Paris, onde passou por novos testes na academia do Paris Saint-Germain, que, por sua vez, busca reforçar suas fileiras com os melhores talentos mundiais. E a história não parou por aí, já que o jogador participou com o time parisiense do torneio “Copa Olympia do Futuro”, realizado nas instalações do Ajax, em uma iniciativa que visa avaliar seu verdadeiro nível competitivo.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, essa participação é considerada um teste decisivo para definir o futuro do jogador, já que a comissão técnica do clube francês está avaliando a possibilidade de contratá-lo oficialmente, com o objetivo de incorporá-lo assim que ele completar 18 anos, caso ele prove seu valor durante essa experiência.

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A rivalidade entre os dois clubes não é algo recente, mas sua intensidade aumentou nos últimos meses. No mercado de transferências de inverno, o Paris Saint-Germain conseguiu desferir um golpe doloroso no Barcelona, ao fechar, nos últimos instantes, a contratação de um jogador que estava prestes a se juntar à “La Masia”, o que foi considerado um revés para o projeto de desenvolvimento da academia catalã.

Por outro lado, o Barcelona não ficou de braços cruzados, tendo recebido propostas relacionadas a um dos maiores talentos defensivos da academia do Paris Saint-Germain, Emmanuel Mbemba, em meio ao impasse nas negociações para a renovação de seu contrato com o clube francês, o que reflete a natureza do conflito aberto entre as duas partes.

Os indícios atuais confirmam que esse confronto deve se estender pelos próximos anos, diante da semelhança entre as duas estratégias. O Barcelona continua a apostar em uma mistura de jogadores formados na base e jovens talentos de baixo custo, enquanto o Paris Saint-Germain segue na mesma direção, aproveitando seu grande potencial financeiro e uma visão administrativa liderada por Luis Enrique e Luis Campos.

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