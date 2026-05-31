O pai de Noa Lang conta uma história curiosa sobre a decisão relativa a Koeman

Noa Lang estava bastante nervoso na semana passada, na véspera do anúncio da convocação definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo. Foi o que revelou seu pai, Jeffrey, no domingo, no início da campanha para a Copa do Mundo, em entrevista ao jornal De Telegraaf.

“Noa não fica nervoso. Ele acha isso principalmente emocionante. Quanto mais pressão, melhor ele joga. Eu sei como ele é. Ele só acha isso divertido”, explica Lang pai em uma reportagem em vídeo do jornal matutino, gravada em Zeist.

Jeffrey Lang não espera que seu filho seja titular na Copa do Mundo. “Ele precisa demonstrar que está se divertindo e que está em forma. Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Isso é futebol. Cody Gakpo vem se saindo muito bem há anos na seleção holandesa. Enquanto Cody estiver indo bem, Noa precisa apenas esperar sua chance e aproveitá-la quando ela surgir.”

O pai do ponta revelou no início desta semana que Lang Júnior estava “molhado de nervosismo”. “Noa me ligou pelo Facetime depois do anúncio da convocação para a Copa do Mundo e eu disse: ‘Noa, falando sério, você estava nervoso, né?’ Ele disse: ‘Pai, com o Koeman nunca se sabe.’ Então eu disse: ‘Mano, você estava completamente encharcado. Sua calça estava molhada de suor.’ Nós rimos disso juntos.”

Jeffrey Lang aborda, em seguida, a questão de saber se Noa Lang pode se tornar “o jogador da Copa do Mundo”. “Acho que há vários jogadores que podem se destacar. Tudo começa no treino. É lá que você tem que mostrar o que sabe. E, se tiver a chance, precisa aproveitá-la. É assim que vejo as coisas.”

Por fim, a conversa se volta para o período após a Copa do Mundo. Noa Lang retorna ao Napoli após um ano emprestado ao Galatasaray. Parece uma nova chance, já que Antonio Conte, com quem o ponta mantinha uma relação profissional difícil, deixou o cargo de técnico.

“Ele, pelo menos, está animado. Ele quer ter sucesso lá. Na verdade, isso é o mais importante”, esclarece Jeffrey Lang, que dá uma boa risada ao ouvir o comentário de que Conte “finalmente se foi”. “No fim das contas, você tem que mostrar o seu valor e deixar os seus pés falarem. Noa tem que fazer isso sozinho. Vamos ver o que acontece.”