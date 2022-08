O Manchester United já foi rebaixado no Campeonato Inglês? Quando foi a última vez?

Os Red Devils são uma força dominante na era da Premier League, mas quando eles sofreram pela última vez o vexame de cair de divisão?

O Manchester United é de longe o clube mais bem sucedido da era da Premier League, tendo conquistado 13 títulos da liga desde 1992. Sob o comando de Sir Alex Ferguson, o clube nunca terminou abaixo do terceiro lugar e na última temporada do lendário escocês em Old Trafford, o United foi campeão. Os Red Devils não ganharam um título da Premier desde então.

Eles parecem estar muito longe desse ritmo novamente nesta temporada, já que a passagem de Erik ten Hag começa desastrosa, com derrotas consecutivas abrindo a campanha 2022/23.

Falar de rebaixamento pode ser prematuro, mas o péssimo início levantou a questão: quando foi a última vez que o United sofreu o vexame de cair de divisão? A GOAL te mostra...

Quando o Manchester United foi rebaixado pela última vez?

O rebaixamento mais recente dos Red Devils foi na temporada 1973/74, quando terminou em 21º lugar, com apenas 32 pontos. Os Red Devils perderam 20 jogos naquela temporada, incluindo o jogo de abertura por 3 a 0 contra o Arsenal e o último jogo da campanha por 1 a 0 para o Stoke City.

A pior posição que o United terminou na história da Premier League é uma sétima colocação durante a temporada 2013/14 sob o comando de David Moyes, a temporada imediatamente após a saída de Ferguson. Como resultado de seu fraco desempenho na liga, os Red Devils também não se classificaram para nenhuma competição europeia pela primeira vez desde a temporada 1989/90.

Sua pior pontuação na Premier League foi registrada na temporada 2021/22, com apenas 58 pontos conquistados em 38 jogos. Ole Gunnar Solskjaer, um herói em 1999 nos seus tempos de jogador, foi demitido no meio da temporada, com Ralf Rangnick não conseguindo uma melhora na classificação após sua nomeação interina.

Embora o United tenha encontrado dificuldades ultimamente, eles já foram muito piores em sua história. Rebaixados cinco vezes desde sua formação como clube em 1878, incluindo uma vez sob seu nome original, Newton Heath LYR F.C.

Quando o Manchester United foi rebaixado?

Temporada Divisão 1893-94 Primeira Divisão 1921-22 Primeira Divisão 1930-31 Primeira Divisão 1936-37 Primeira Divisão 1973-74 Primeira Divisão

Antes da formação da Premier League, o Manchester United passava a maior parte do tempo na Primeira Divisão - o antigo nome da elite do futebol inglês.

Depois de passar apenas uma temporada na Segunda Divisão, o United foi promovido de volta ao grande momento em 1975 como campeão.

O Manchester foi rebaixado em quatro outras ocasiões antes da década de 1970: 1894, 1922, 1931 e 1937.

Eles nunca jogaram abaixo da segunda divisão do futebol inglês, embora precisassem de uma vitória sobre o Millwall no último dia da temporada em 1934 para evitar o rebaixamento. O United venceu o clube de Londres por 2 a 0 e ultrapassou o adversário na tabela.

O United faz parte de um grupo de elite de seis equipes que jogou todas as temporadas da Premier League desde sua fundação em 1992, ao lado de Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool e Tottenham.