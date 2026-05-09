Depois de garantir o título contra o Parma (2 a 0), o Inter continua em grande fase na Série A. A Lazio, com Kenneth Taylor no banco e Tijjani Noslin no time titular, foi derrotada por 0 a 3

Já aos seis minutos, Lautaro Martínez marcou seu décimo sexto gol na Série A nesta temporada e abriu o placar para o Inter. Após um longo lançamento de Yann Aurel Bisseck, Marcus Thuram cabeceou para a área, e o argentino finalizou com precisão: 0 a 1.

A Lazio praticamente não teve chance no primeiro tempo. O Inter tomou a iniciativa e controlou a partida, enquanto o time da casa mal criou oportunidades.

Pouco antes do intervalo, o campeão dobrou o placar. Petar Sucic, após passe de Martínez, colocou a bola com a parte interna do pé no ângulo superior esquerdo: 0 a 2. Esse também foi o placar do intervalo. Os milaneses quase não tiveram dificuldades no primeiro tempo.

Logo após o intervalo, Bisseck teve a chance de fazer o 0-3. Martínez colocou o zagueiro alemão em posição, mas ele não conseguiu enganar o goleiro Edoardo Motta no canto curto. Pouco depois, Alessio Romagnoli acertou a panturrilha de Angle-Yoan Bonny com a chuteira. Após intervenção do VAR, o zagueiro recebeu cartão vermelho, e a Lazio ficou ainda mais em apuros.

A vinte minutos do fim, Noslin teve a chance de trazer o jogo de volta ao equilíbrio. O holandês fez uma jogada curta com Boulaye Dia, passou por Carlos Augusto e ficou livre para chutar dentro da área. Sua tentativa, porém, não chegou ao gol, pois Luis Henrique conseguiu bloquear o chute.

Pouco depois, o Inter selou definitivamente o resultado. Após uma perda de bola desleixada dos romanos, a bola acabou chegando a Henrikh Mkhitaryan, que chutou alto e forte no ângulo superior do gol: 0 a 3. Com isso, o meio-campista definiu o placar final.