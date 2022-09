O forte recado de Vinícius Júnior: "Eu não vou parar de bailar"

O brasileiro fez um pronunciamento pelas redes sociais

Vinícius Júnior fez um pronunciamento nas redes sociais nesta sexta-feira. O atacante do Real Madrid comentou e rebateu as declarações racistas que sofreu. Durante o programa "El Chiringuito" na TV espanhola, o empresário Pedro Bravo afirmou que o brasileiro deveria "deixar de fazer macaquice".

"Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada corpo, e tenho uma atitude na minha vida que coloca essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem", afirmou Vinícius Júnior em um vídeo publicado no Twitter.

Na última quinta-feira (15), em entrevista ao canal Movistar+, Koke, capitão do Atlético de Madrid e rival de Vini Júnior no clássico do próximo final de semana, afirmou que, se o brasileiro fizer um gol no jogo, que acontece no domingo (19), e comemorar dançando: "Vai ter confusão".

"Há semanas, começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas: são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann, do João Felix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros, dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. Danças para celebrar a diversidade cultural do mundo. Aceitem. Respeitem. Ou surtem. Eu não vou parar", garantiu Vinícius Júnior.

"Não costumo rebater críticas. Sou atacado, e não falo. Sou elogiado, também não falo. Eu trabalho, e muito. Dentro e fora de campo: desenvolvi um aplicativo para ajudar na educação das escolas públicas sem a ajuda financeira de ninguém. Estou fazendo uma escola com o meu nome, e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas, como eu estou. Para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique, não engaja em rede social", prosseguiu o atacante brasileiro.

Durante toda essa sexta-feira (16), Vinícius Júnior recebeu o apoio de vários jogadores e outras personalidades nas redes sociais. A hashtag #BailaViniJr foi muito utilizada para apoiar o atleta do Real Madrid.

"Então os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa, um "fui mal interpretado". Mas repito pra você, racista: eu não vou parar de bailar", finalizou o atacante brasileiro.