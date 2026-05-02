O FC Barcelona venceu o Osasuna e pode ser campeão já no domingo

O FC Barcelona conseguiu derrotar o Osasuna no sábado, apesar de uma atuação medíocre. Em Pamplona, a diferença foi feita nos minutos finais com gols de Robert Lewandowski e Ferran Torres: 1 a 2. Se o Real Madrid não vencer o Espanyol em Barcelona no domingo, o Barcelona será campeão. Caso contrário, o Barcelona poderá conquistar o título nacional na próxima semana, no El Clásico.

O Barcelona, onde Frenkie de Jong entraria como reserva, e o Osasuna tiveram um primeiro tempo decepcionante e sem grandes chances. O Barcelona começou bem, com uma chance de cabeçada de Lewandowski e uma cobrança de falta de Dani Olmo, que passou por cima do gol, mas por muito tempo não passou disso.

Depois desses momentos, houve muito pouco a se ver em El Sadar. O Barcelona era a equipe com a posse de bola, mas, dada a enorme vantagem sobre o Real Madrid, claramente sentia pouca pressão para se apressar. O Osasuna, por isso, conseguiu se manter em pé com bastante facilidade.

Cerca de dez minutos antes do fim do primeiro tempo, o Osasuna teve de repente sua maior chance da primeira etapa. O artilheiro Ante Budimir recebeu a bola na área e acabou acertando a trave.

O Barcelona mostrou mais empenho no segundo tempo, o que quase resultou no 0 a 1, quando Eric García cabeceou para trás em direção a Dani Olmo. O meio-campista ofensivo parecia marcar, não fosse Alejandro Catena se jogar na bola e impedir o primeiro gol.

Hansi Flick interveio aos 30 minutos, colocando em campo De Jong, Marcus Rashford e Ferran. A entrada do trio não surtiu o efeito desejado imediatamente. O jogo continuou abaixo do esperado e o Barcelona deve agradecer a Joan García por o Osasuna não ter assumido a liderança.

Aos 81 minutos, a entrada de Rashford acabou valendo a pena. O inglês teve todo o tempo e espaço para decidir onde colocaria seu cruzamento. Rashford acabou cruzando com precisão para Lewandowski, que cabeceou com precisão: 0 a 1.

Após o gol decisivo do 0 a 1, o Barcelona rapidamente marcou o 0 a 2. Fermín López deu um passe perfurante para Ferran, que manteve a calma e chutou a bola por entre as pernas do goleiro Sergio Herrera, mandando-a para o fundo da rede.

Nos minutos finais, a partida ficou um pouco emocionante quando Raúl García cabeceou com precisão um cruzamento de Abel Bretones. No entanto, isso não rendeu mais nenhum ponto para o Osasuna, que permanece na décima posição. O Real Madrid entra em campo no domingo, às 21h, contra o Espanyol.