O estado de saúde de Pelé em tratamento contra câncer

Em nota, o hospital Albert Einstein informou que o Rei foi internado para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor

Rei do Futebol, Pelé, de 82 anos, foi internado no hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, nesta última terça-feira para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor do cólon, que foi identificado em setembro de 2021.

Em um boletim médico, divulgado na tarde desta quarta-feira, o hospital informou que o Rei passou por uma avaliação médica e foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação. A nota informa que Pelé "está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável".

Mais cedo, em uma postagem nas redes sociais, a filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento, disse: "Olá, amigos. A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando o medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no Ano Novo. Não tem emergência."

A informação de que Pelé havia sido internado foi publicada pelo repórter Pedro Ivo Almeida, da ESPN. Segundo a reportagem, o Rei deu entrada no hospital, acompanhado por sua esposa, Márcia Aoki, e de um cuidador, com um quadro de inchaço no corpo.

Pelé foi a diagnosticado com câncer em 2021 após ir ao hospital para exames de rotina, que estavam atrasados por conta da pandemia da Covid-19. Na época, o Rei passou por uma cirurgia para retirada do tumor no cólon direito, região do intestino grosso, no hospital Albert Einstein, onde ficou internado por um mês.

Desde então, o Rei passa por quimioterapia periodicamente no hospital. Em fevereiro, o Rei foi novamente internado ao ser diagnosticado com uma infecção urinária, precisando ficar no hospital por duas semanas até receber alta.

Pelé já havia passado por uma cirurgia no quadril e sofrido com outros problemas de saúde, que dificultam sua locomoção.