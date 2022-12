Qual é a doença de Pelé?

O Rei do Futebol, maior jogador de todos os tempos vem travando uma luta contra o câncer

Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, maior jogador da história do futebol, tem enfrentado problemas de saúde que lhe obrigam a dar entrada constantemente no Hospital Albert Einstein. Aos 82 anos, o eterno camisa 10 tem um câncer no cólon, além de outros problemas que vieram especialmente como consequência da enfermidade.

O diagnóstico do câncer foi feito em setembro de 2021. Desde então, Pelé passou por tratamento de quimioterapia e deu entradas constantes no Hospital Albert Einstein. Em 2022, houve diagnóstico de metástase (quando o câncer se espalha para outros órgãos) no intestino, fígado e pulmão.

A situação acaba, naturalmente, provocando outros tipos de problemas de saúde. Em dezembro de 2022, o eterno craque chegou a ser internado com uma infecção respiratória. Através de suas redes sociais, Pelé tranquilizou seus fãs mundo afora: “Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido”, escreveu em suas redes sociais.

Segundo informado pelo Inca (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de cólon corresponde a quase 10% de todos os casos de tumores do Brasil. A enfermidade abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no final do intestino. A doença é tratável e curável se detectada em estágios iniciais.

Recentemente, o ator Chadwick Boseman, conhecido principalmente por ter interpretado o herói Pantera Negra, faleceu em 2020 em decorrência de um câncer de cólon.