O divórcio entre Benzema e seleção francesa: ele poderia ter jogado a Copa?

Sem participar da Copa do Mundo pela França em 2022, no Qatar, Karim Benzema, inclusive, deve deixar a equipe e não voltar a atuar com a camisa azul. Em publicação no Instagram, o atleta postou uma foto sua com a camisa francesa e uma mensagem que diz: "Escrevi a minha história e a nossa termina."

O jogador tinha chances de atuar pela Copa de 2022, mas segundo o jornal Sport, o atleta sentiu que não deveria voltar após ter sido dispensado por Didier Deschamps, após sofrer lesão no quadríceps. O treinador até foi perguntado sobre o retorno do Bola de Ouro, mas mudou de assunto, em coletiva, apesar do portal Marca ter dito que Benzema tinha condições de jogo já nas oitavas da competição.

Além de não atuar mais pelos Bleus, Benzema pode deixar, de fato, a nação francesa para morar na Espanha. Isso, pois, o atleta pretende finalizar a carreira no Real Madrid, e há poucos dias se registrou na prefeitura de Madrid, podendo participar das votações locais.

Pelos Blancos, o jogador conquistou cada um dos títulos possíveis, contando cinco Champions League, quatro Mundiais de Clubes e quatro Campeonatos Nacionais, por exemplo. Ao todo, venceu 23 títulos com a camisa do Real, e busca ainda mais.

Aos 35 anos, quando enfim assumiu a aposentadoria dos Bleus, o jogador acabou vencendo apenas um título com a França, a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Em 2018, Benzema não foi convocado para a Copa do Mundo devido a antiga polêmica, e terminou de fora do Mundial em que a seleção francesa foi campeã.