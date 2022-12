Por que Karim Benzema se aposentou da seleção da França?

Depois de perder a Copa do Mundo do Qatar devido a lesão, atacante do Real Madrid anunciou que não defende mais os Bleus

Um dia após a derrota na final da Copa do Mundo para a Argentina nos pênaltis por 4 a 2, Karim Benzema, que não esteve presente no Qatar para assistir ao grande jogo, quebrou o silêncio e anunciou que não defende mais a França.

"Fiz os esforços e os erros necessários para estar onde estou hoje e tenho orgulho disso! Escrevi a minha história e a nossa chega ao fim", comunicou o número 18 dos Blue.

Vale lembrar que Karim Benzema, que havia disputado a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, mas havia perdido a de 2018 na Rússia, viu o sonho de disputar o Mundial no Qatar ser despedaçado poucos dias antes da estreia no torneio devido a lesão. O atacante do Real Madrid teve, portanto, que desistir de seu sonho e abrir mão da competição.

No entanto, muitas informações contraditórias surgiram na imprensa, destacando-se o fato de que o grupo ficou melhor sem Karim Benzema ou que o atacante aceitou mal o corte mesmo sabendo que poderia ter retornado de lesão antes da decisão.

Os problemas envolvendo Benzema e França

Getty Images

Um dos principais nomes do Real Madrid, Benzema ficou afastado da França por seis anos após se envolver no caso Valbuena, pelo qual foi condenado pela Justiça, considerado culpado como cúmplice do crime de chantagem e condenado a um ano de prisão, suspensa, a ser cumprida em caso de reincidência, e multado em 75 mil euros.

Vencedor da Bola de Ouro em 2022, o jogador completa 35 anos nesta segunda-feira (19). Benzema certamente poderia participar da Eurocopa, que será disputada na Alemanha em um ano e meio. Ele teria então 36 anos e meio. Por outro lado, vê-lo jogar a próxima Copa do Mundo em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá é totalmente ilusório.

Karim Benzema teria 38 anos, quase 39, o que provavelmente explica a sua decisão de se aposentar da seleção. No final da sua turbulenta história de amor pelos "blues", Karim Benzema soma 97 jogos e 37 gols. Não há dúvida de que Benzema teria merecido e imaginado uma saída muito melhor com a seleção da França.