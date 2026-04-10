O craque marroquino pensa em deixar a Série A

O meio-campista marroquino Naïl El Aïnaoui está pensando em deixar a Roma, devido à falta de oportunidades.

Al-Ainawi chegou à Roma no verão passado, vindo do Lens, da França, por 23 milhões de euros, com um contrato válido até 2030.

O site “Radio Roma” informou que El Ainaoui não conseguiu se firmar na Roma e está pensando em sair.

Al-Ainawi foi titular apenas 8 vezes ao longo da temporada atual, um número que ele considera insuficiente, o que reforça seu desejo de mudar de ares.

Al-Einawi disputou 28 partidas pela Roma em todas as competições, totalizando 1.362 minutos, marcou um único gol e deu uma assistência.



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Não há dúvida de que a falta de tempo de jogo afetou o desempenho de El Ainaoui, já que ele ainda não conseguiu encontrar o ambiente adequado na Roma para demonstrar suas habilidades de forma consistente.

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