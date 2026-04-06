O craque do Manchester City na mesa do Al-Hilal e do Al-Nassr

Um dos principais jogadores do Manchester City tornou-se um alvo prioritário para o Al-Hilal e o Al-Nassr na próxima janela de transferências de verão.

Pep Lenders, assistente do técnico Pep Guardiola no Manchester City, anunciou que o meio-campista Bernardo Silva está passando seus últimos dias no time inglês, após nove anos no clube.

Linders disse, em declarações divulgadas pela BBC: “Toda história bonita tem um fim... Espero que ele aproveite os últimos meses e tenha uma despedida digna... Ele merece isso”.

E acrescentou: “Nunca é possível substituir um jogador por outro igual, porque esse tipo de jogador não existe”.

De acordo com o jornal saudita “Al-Yaum”, o Al-Nassr e o Al-Hilal disputam a contratação de Silva para o elenco de estrelas da Liga Roshen no próximo verão, por meio de uma transferência gratuita.

Silva joga ao lado de Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, na seleção portuguesa desde março de 2015.

O nome de Silva, de 31 anos, também está sendo associado a uma transferência para o Barcelona ou a Juventus, além de clubes da Liga Americana.



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