O colapso do Liverpool: falha tática ou queda de intensidade?

O futebol raramente segue um caminho linear. Às vezes, pequenos avanços resultam em títulos, e outras vezes, melhorias evidentes levam a resultados piores.

As duas últimas temporadas do Liverpool refletem essa contradição.

Após a saída de Jürgen Klopp, uma figura que definiu uma era, o clube recorreu a Arne Slot. Não foi uma escolha óbvia. Fora do círculo daqueles que acompanham de perto a Eredivisie ou as competições secundárias europeias, seu perfil permanecia relativamente desconhecido. As expectativas eram cautelosas, especialmente com uma janela de transferências de verão limitada que trouxe apenas Federico Chiesa em uma contratação de baixo custo, e mesmo ele teve um papel mínimo.

O que se seguiu foi inesperado.

Slot reformulou a estrutura da equipe. Um duplo pivô permitiu que Ryan Gravenberch revivesse sua carreira, enquanto Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai proporcionaram equilíbrio e controle. O caos que havia marcado a fase final da gestão de Klopp foi reduzido. O Liverpool tornou-se mais estável, mais comedido e, por fim, conquistou a Premier League.

Alguns atribuíram esse título a fatores externos, como a queda de rendimento do Manchester City ou as lesões do Arsenal. Mas as melhorias internas do Liverpool, particularmente na gestão da carga de trabalho e no controle do jogo, tornaram o sucesso merecido.

Então veio a mudança.

O Liverpool investiu pesado: chegaram Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké e Milos Kerkez. Jogadores de ataque de alto nível, mas não necessariamente complementares. Ao mesmo tempo, perderam peças únicas: Trent Alexander-Arnold, um criador que definia o sistema, além das saídas de Darwin Núñez e Luis Díaz, dois jogadores que ofereciam verticalidade, imprevisibilidade e ameaça direta. O resultado não foi apenas uma mudança de elenco, mas uma mudança estrutural na forma como o Liverpool ataca e ocupa o espaço.

A equipe não apenas evoluiu. Ela se transformou.

E com essa transformação veio um tipo diferente de instabilidade.

Para entender o que realmente mudou, precisamos ir além dos resultados e analisar os fundamentos: as chances que o Liverpool cria e as chances que sofre.

Liverpool x A Nova Premier League

Antes de analisar a criação e a concessão de chances do Liverpool, um fator contextual é essencial.





A Premier League mudou rapidamente para um estilo mais direto, orientado para o homem e baseado em jogadas ensaiadas. Embora os sinais dessa evolução já fossem visíveis, a velocidade e a escala da mudança nesta temporada foram significativas. A liga tornou-se mais focada em duelos, segundas bolas e verticalidade, reduzindo o valor do controle sustentado.

O Liverpool tem enfrentado dificuldades para se adaptar a esse ambiente.

O perfil da equipe parece inadequado para essas exigências. Falta-lhes um domínio físico consistente nos momentos decisivos, não estão entre as equipes mais inovadoras nas jogadas ensaiadas e sua estrutura de pressão é cada vez mais contornada pelo jogo direto. Os adversários não estão enfrentando a estrutura do Liverpool; estão simplesmente passando por cima dela.

Esse padrão ficou particularmente visível durante a fase difícil da equipe em outubro e novembro. Nesse período, a única vitória foi contra o Aston Villa, um time mais inclinado a construir jogadas curtas. Outros adversários adotaram uma abordagem direta e constantemente atrapalharam o controle do Liverpool.

Esta não é uma tentativa de isentar de responsabilidade. O clube e a comissão técnica poderiam ter antecipado essas tendências e se ajustado de acordo. No entanto, o Liverpool não é o único time afetado; a mudança em toda a liga pegou vários times de surpresa. Nesse contexto, a formação de Arne Slot em uma cultura de futebol mais posicional e orientada para o controle pode ter contribuído para a adaptação tardia.

Com esse contexto estabelecido, voltamos agora ao campo.

Como foi, de fato, o desempenho do Liverpool, tanto no ataque quanto na defesa?

Ofensivamente

O Liverpool nesta temporada tem carecido de brilho, ritmo no terço final e um instinto assassino consistente. Hugo Ekitiké tem sido o único atacante a realmente atender às expectativas, apesar de não ser a principal contratação de destaque. Grande parte do foco estava em Florian Wirtz e Alexander Isak, mas nenhum dos dois se adaptou totalmente. Um tem lutado para se expressar em suas zonas preferidas sem perturbar a estrutura da equipe, enquanto o outro tem lidado com lesões em um esquema ofensivo já instável.

Em termos coletivos, o setor ofensivo do Liverpool ainda não se adaptou totalmente às exigências do novo contexto da liga, especialmente no que diz respeito ao aspecto físico, ao trabalho defensivo e aos constantes ajustes posicionais.

Com isso em mente, passamos a analisar a criação de chances da equipe.

Dream Databall

Mapa atual de chutes sem pênaltis do Liverpool na temporada 2025-26 da Premier League

Alguns padrões se destacam.

Há um volume relativamente limitado de chances de alta qualidade. Embora o Liverpool gere um grande número de chutes e a distância média de chute seja favorável, a densidade de oportunidades verdadeiramente perigosas não é tão alta quanto o esperado. A distribuição dos chutes mostra tentativas provenientes de uma variedade de zonas, em vez de áreas centrais e de alto valor de forma consistente.

Há também uma dependência visível de cruzamentos e jogadas ensaiadas, o que se alinha à mudança mais ampla na liga. Ao mesmo tempo, há várias tentativas mais ambiciosas de fora da área, o que reduz a eficiência geral.

No geral, o ataque continua funcional e capaz de manter uma posição sólida na liga, mas carece de precisão na finalização. A principal limitação não é a finalização, mas o volume e a consistência de chances de alta qualidade.

Defensivamente

É aqui que as principais questões do Liverpool ficam claras.

Dream Databall

Mapa atual dos chutes a gol (excluindo pênaltis) sofridos pelo Liverpool na temporada 2025-26 da Premier League

Tanto o volume quanto a qualidade são grandes preocupações. O Liverpool sofre muitos chutes de áreas próximas e centrais, e o xG por chute sofrido reflete o perigo dessas situações.

Um problema fundamental é a defesa nas transições. Cerca de 40% das chances sofridas vêm de transições, situações em que a posse de bola é perdida e a equipe fica exposta. Esse número é significativamente maior do que a proporção de chances de transição que eles próprios geram, destacando um claro desequilíbrio.

Há também padrões recorrentes na forma como as chances são sofridas, particularmente nas laterais e em jogadas ensaiadas, incluindo escanteios pelo lado direito. Essas questões correspondem ao que tem sido observado nas partidas, onde jogadas diretas e segundas bolas repetidamente desestruturam o Liverpool.

Outro ponto importante é o resultado versus a expectativa. O Liverpool sofreu mais gols do que o sugerido pelo seu xG. Isso pode ser parcialmente devido à variação ou a inconsistências na defesa, incluindo problemas de adaptação de Giorgi Mamardashvili, mas a diferença é grande o suficiente para indicar problemas defensivos mais profundos.

No geral, as dificuldades do Liverpool nesta temporada são mais evidentes quando a equipe não está com a posse de bola. A combinação de fraquezas estruturais, vulnerabilidade nas transições e dificuldade em se adaptar ao estilo atual da liga tornou a equipe muito mais fácil de ser enfrentada.



