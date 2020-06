O Carioca vai ter rodada neste domingo? Quando Vasco, Botafogo e Fluminense jogam?

Após reinício e novos adiamentos, Campeonato Carioca deve ser retomado neste fim de semana

As indefinições sobre a retomada do parecem estar perto do fim. O futebol carioca já retomou as atividades mesmo com a pandemia de coronavírus ainda não controlada no Estado do Rio de Janeiro (e no resto do ).

Após a vitória de Flamengo contra o Bangu e o empate sem gols entre Portuguesa-RJ e Boavista, o estadual foi adiado mais uma vez pelas autoridades locais. Porém, a Ferj já confirmou a continuação da quarta rodada do Carioca e os jogos devem acontecer.

Quando , e jogam no Carioca?

Botafogo e Fluminense ainda são contra a realização de jogos do estadual antes do mês de julho, pelo menos. Porém, os clubes devem entrar em campo já neste domingo. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) deve decidir em breve se os clubes devem atuar nas datas estabelecidas pela Ferj.

O Vasco, por sua vez, era a favor da volta precoce do futebol carioca, assim como o . O clube cruzmaltino ainda não entrou em campo. A partida contra o Macaé, marcada para o último domingo, 21, foi adiada por decisão das autoridades municipais e estaduais. A expectativa é que os times também entrem em campo no domingo.

Confira a tabela da quarta rodada da (horários de Brasília):

Quinta-feira, 18 de junho:

0 x 3 Flamengo;

Sexta-feira, 19 de junho:

0 x 0 Boavista;

Domingo, 28 de junho:

Botafogo x , às 11h;

x Resende, às 15h15;

Vasco x Macaé, às 16h;

Fluminense x Volta Redonda, às 19h.

A partida do Fluminense será disputada no Maracanã. No mesmo complexo do estádio foi contrsuído um hospital de campanha para o combate da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 54 mil brasileiros. Só no estádo do Rio de Janeiro, mais de 9 mil vidas foram perdidas.

Os jogos da quinta rodada da Taça Rio foram marcados para a próxima quarta-feira, 1 de julho, porém não há horários definidos para os jogos, que podem ter datas alteradas. Como o Flamengo já atuou na rodada, não entrará em campo neste fim de semana.