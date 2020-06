Portuguesa x Boavista, o primeiro jogo no Brasil com transmissão após pandemia

Sem exibição do Flamengo, a segunda partida da volta do Carioca é a primeira a ser vista pelos torcedores

O está de volta e marcou o retorno do futebol brasileiro após a paralisação por causa da pandemia de coronavírus Covid-19. A primeira partida aconteceu na quinta-feira (18), com a vitória do Flamengo , mas somente nesta sexta (19) é que o torcedor pôde ver a bola rolando no , com a partida entre x Boavista.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Bangu x Flamengo, no Maracanã , foi o jogo de reabertura do estadual, mas não foi transmitido por meio de imagens em nenhum canal e, com a proibição de torcida por questões sanitárias, ninguém conseguiu sentir o gostinho de rever o bom futebol brasileiro.

Mais times

A partida da quarta rodada da , disputada por Portuguesa-RJ x Boavista, exibida no Globoesporte.com, então, se tornou a primeira exibida por meio audiovisual após a pandemia. Mas, diferente do que o torcedor está acostumado, só uma câmera está acompanhando o jogo.

A quantidade de pessoas no jogo, incluindo imprensa, é mínima e os protocolos de segurança foram adotados na chegada dos time ao Estádio da Ilha do Governador, todos usavam máscaras e tiveram a temperatura medida. Dentro de campo, os bancos foram higienizados e apenas cinco membros da comissão técnica podem estar presentes, incluindo, obrigatoriamente, um médico. No entanto, nenhum dos dois técnicos estão usando máscaras na beirada do campo.

Antes de a bola rolar foi cumprido um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.

Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 antes do apito inicial. #trluso pic.twitter.com/zJDdEAXd3K — Thayuan Leiras (@thayuanleiras) June 19, 2020

Logo no início do jogo, aos quatro minutos, a Portuguesa-RJ marcou um gol com o camisa 9 Adriano, no entanto a arbitragem anulou o tento, já que o jogador estava em posição de impedimento.

Mais artigos abaixo

Enquanto a bola rola dentro das quatro linhas e nos bancos os poucos presentes acompanham a partida, ao redor do gramado o estádio está em obras, e se transformou em um canteiro, com pilhas de areia e cimento. O fato é curioso mas, sem a presença do público, não atrapalha o jogo e não se torna um problema.

A partida terminou com o empate por 0x0, com a Portuguesa com um jogador a menos desde os seis minutos do segundo tempo, quando o atacnte Cafu levou o segundo cartão amarelo. O resultado garantiu, antecipadamente, o primeiro lugar do grupo ao .