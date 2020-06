Crivella decreta paralisação do Campeonato Carioca, que acabou de voltar

Decreto entra em vigor nesse sábado (20) e deve durar, pelo menos, até 25 de junho

O Prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella publicou um decreto nesse sábado (20) que paralisa todas as competições esportivas do município até o dia 25 de junho. Inclui-se o campeonato carioca, que foi retomado, após muita discussão, na última quinta-feira (18).

A decisão do político do partido Republicanos foi publicada no Diário Oficial da cidade e já entra em vigor no próprio sábado (20) da publicação.

Com isso, o campeonato ficará suspenso até, no mínimo, 25 de junho, quando uma nova decisão deve ser tomada a partir de conversas com a federação carioca e os clubes envolvidos.

A decisão vem de encontro às expectativas de Botafogo e Fluminense, que se posicionaram contra o retorno do futebol há algum tempo.

O decreto de Crivella aponta que os centros de treinamentos dos clubes da capital passarão por uma inspeção sanitária do órgão municipal antes do reinício das competições. As equipes que estão fora da capital terão que passar pela inspeção dos órgãos municipais correspondentes.