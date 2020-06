Vasco x Macaé: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Cruz-maltino voltaria a entrar em campo neste domingo (21), pela quarta rodada da Taça Rio, mas após muita confusão jogo foi confirmado para quarta

Após muitas incertezas e polêmicas, o voltou. Mas o clima é de confusão. O entraria em campo contra o Macaé no domingo (21), às 16h (de Brasília), após três meses de paralisação do futebol devido à pandemia do coronavírus, pela quarta rodada da . Não vai mais entrar porque, após uma confusão, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, emitiu decreto que suspendia as práticas esportivas até 25 de junho.

Entretanto, o mandatário voltou atrás e neste domingo (21) vai consertar o erro, fazendo a medida valer apenas para jogos que envolvam ou . Toda a confusão gerada fez com que o duelo entre Vasco e Macaé passasse para quarta-feira (24).

A partida terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Macaé DATA Quarta-feira, 24 de junho de 2020 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, na TV aberta. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na estreia de Ramon Menezes no comando técnico, o Vasco deve contar com o retorno de Talles Magno, recuperado de fratura no quinto metatarso, após meses afastado dos gramados, enquanto Ricardo entra no lugar de Werley.

Do outro lado, o Macaé entra em campo sem nenhum grande desfalque, visando a segunda vitória na Taça Rio.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo e Henrique; Andrey, Fellipe Bastos (Raul) e Bruno César; Benítez (Vinicius), Talles Magno e Cano.

Provável escalação do Macaé: Jonathan; Felipe, André Ribeiro, Vladimir e Maranhão; Wagner Carioca, Gedeil e Julinho; Alexandro, Madson e Luquinha.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 1 Campeonato Carioca 12 de março de 2020 Vasco 0 x 2 Fluminense Campeonato Carioca 15 de março de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Campeonato Carioca 24 de junho de 2020 21h30 (de Brasília)

MACAÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 3 Madureira Campeonato Carioca 7 de março de 2020 Resende 0 x 1 Macaé Campeonato Carioca 14 de março de 2020

