Bangu 0 x 3 Flamengo: Com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha, Fla vence na volta do futebol

O vence o por 3 a 0 em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A da , o segundo turno do . Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha marcaram para o Fla no confronto ocorrido no Maracanã.

Com o resultado, o Fla chega a 12 pontos na chave, seis a mais que o Boavista, segundo do grupo. O Bangu fica na terceira posição, com quatro pontos.