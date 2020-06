Maracanã: hospital de campanha e palco do Carioca

Com a volta do Campeonato Estadual, o estádio vai se "dividir" entre as duas demandas

Dependendo apenas do aval do governo do estado para voltar às atividades, o Campeonato Carioca já deve ter a bola rolando no próximo dia 18 de junho, com a partida entre e . O recomeço do estadual vai acontecer em meio a altos números de casos confirmados de Covid-19 e de muitas mortes diárias.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

E a situação fica ainda mais bizarra quando se pára para analisar que um dos principais cenários do futebol carioca, o Maracanã, está servindo como hospital de campanha para o tratamento dos infectados pelo vírus.

Mais times

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, porém, minimizou os riscos do jogos aconteceram ali: "Não tem problema com o hospital de campanha. O jogo são só os jogadores, vão entrar por um portão que não tem ligação com o hospital de campanha. A imprensa é restrita, com todas as normas de segurança. A Vigilância Sanitária vai estar para fiscalizar vestiários, atendimento médico aos jogadores".

No entanto, não são só as questões de saúde que preocupam neste momento, muitos torcedores, indignados com a situação, apontam a falta de respeito que é realizar uma partida de futebol enquanto, a poucos metros dali, alguns lutam por suas vidas e outros choram a perda de familiares em decorrência da Covid-19.

Nas redes sociais não faltam críticas à postura da Ferj quanto ao retorno do campeonato. As palavras "irresponsabilidade" e "mórbido por diversas vezes aparecem ao lado das reclamações dos torcedores.

Mais artigos abaixo

Outros apontam que campeonatos de porte muito maior do que o Carioca, como a Liga dos Campeões e as , seguem sem data para retorno ou foram adiados, mesmo em países em que o número de novos casos já está controlado.

Veja algumas das reações sobre a volta do :

Nenhuma imagem é capaz de simbolizar melhor o que é o retorno do Campeonato Carioca nesse momento: acima, jogadores no Maracanã competindo pela glória, abaixo, centenas de pessoas lutando pela vida, no único hospital de campanha da cidade. A humanidade e o respeito estão mortos. pic.twitter.com/9DYmmEzvYR — Alan Oliveira 🇧🇷 (@alan_olisilva) June 16, 2020

imagina defender a volta do grande campeonato carioca no meio d uma pandemia enquanto tem literalmente um hospital no maracana — marcella (@ascellas) June 16, 2020

eu realmente não consigo entender essa irresponsabilidade toda. triste que, no dia dos 70 anos do Maracanã, esse tenha sido o "presente" — fransciny alves (@franscinyalves) June 16, 2020

No Maracanã, o locutor grita Gooolllll!

Ao mesmo tempo, no lado de fora, no hospital de campanha, haverá gente chorando pela morte de um parente... — Antero Greco (@anterogreco) June 16, 2020

Lembrando que hoje tem arbitral que deve confirmar a volta do Carioca ainda nesta semana. Ou seja, vai ter jogo no Maracanã do lado do hospital de campanha https://t.co/TsBHeSQEGx — Thales Soares (@thalesoares) June 15, 2020

Imaginando o médico chegando praquele plantãozinho de 36 no hospital de campanha, os enfermeiros dormindo no chão... e ouvindo jogo no Maracanã. Que gás pra trabalhar! — Lola Ferreira (@lolaferreira) June 16, 2020

namoral eh um absurdo voltar os jogos e mais absurdo voltar no maracanã que por acaso ao lado funciona um hospital — ana (@anxlrc) June 16, 2020

Futebol carioca é uma várzea sem tamanho!

Já morreu quase um maracaña de gente e o FERJ forçando a volta, é muita irresponsabilidade. https://t.co/rZLT19htuV — Mugui 🏹 (@Mugui__) June 16, 2020

Vocês já pensaram num gol do Gabigol, comemoração de milhões de pessoas, a 300 metros de centenas de pacientes entubados lutando pela vida?



Nada simboliza mais a falta de sensibilidade e de noção do que ter jogo no Maracanã ao lado do Hospital de Campanha de mesmo nome. — Patrick Fla da depre (@patrick_FDD) June 16, 2020

Mesmo que não haja contato algum entre as pessoas envolvidas no jogo com os pacientes e trabalhadores da saúde, fica um negócio muito mórbido. Ao mesmo tempo, lado a lado, alguns comemorando gols e outros implorando por ar para respirar. — Mário Berns (@MarioCesarBerns) June 16, 2020

Olha ter jogo no Maracanã nesse momento tendo um hospital de campanha é realmente um desrespeito. Imagina um Torcedor do Flamengo que pode morrer nesse hospital por corona enquanto o Gabigol faz gol ao lado — Felipe Silva (@Felipe_Silva84) June 16, 2020

Gol do Gabigol.

E, no mesmo Maracanã, no hospital de campanha, mais uma morte por Covid.

Tudo ao mesmo tempo.

Um retrato fiel da ganância, do egoísmo e da falta de empatia.

Tudo isso 1 ano depois de uma tragédia.

Por que Flamengo?

Por que manchar sua história? — Dedé Moreira (@_dedemoreira) June 16, 2020

No Rio de Janeiro, até a tarde do dia 16 de junho, já são quase 80 mil casos confirmados e mais de 7 mil mortos por causa do coronavírus, fora as subnotificações.