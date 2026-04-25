O Atlético de Madrid vence o Athletic de Bilbao e pode agora concentrar-se no confronto com o Arsenal

O Atlético de Madrid conquistou três pontos sem brilhar. Na partida em casa contra o Athletic de Bilbao, a equipe de Diego Simeone enfrentou dificuldades e só jogou bem principalmente nos primeiros quinze minutos do segundo tempo. O placar final foi de 3 a 2 em Madri.

A primeira parte no Estádio Riyadh Air Metropolitano não foi nada divertida. A equipe da casa, com exceção de uma pequena chance de cabeçada de Alexander Sørloth, quase não conseguiu criar nada. A equipe visitante também quase não chegou à área de Jan Oblak, mas conseguiu marcar o primeiro gol. Em um escanteio, Aitor Paredes cabeceou com precisão e surpreendeu o esloveno: 0 a 1.

O Atlético voltou do vestiário muito mais afiado. Poucos minutos após o reinício, o empate já estava no placar. Antoine Griezmann recebeu a bola com um pouco de sorte aos pés – através do calcanhar de um zagueiro – e chutou por baixo do goleiro: 1 a 1. Parecia que Simeone havia mandado um time diferente para o campo, pois, pouco depois, Sørloth, após uma boa combinação na área, também marcou o 2 a 1.

No restante do segundo tempo, ambas as equipes tiveram mais algumas chances. Gorka Guruzeta viu seu chute passar rente à trave, enquanto Sørloth também teve oportunidades de marcar o segundo. Na maior chance, em que teve três tentativas consecutivas de gol, acabou sendo marcado por mão na bola.

A equipe visitante tentou forçar o empate, mas grandes chances não surgiram. Sempre havia um zagueiro no caminho, ou as tentativas de gol voavam bem acima da trave de Oblak.

Nos últimos instantes da partida, Sørloth recebeu um passe em profundidade e decidiu o jogo. Ele chutou forte com o pé esquerdo, mandando a bola para o fundo da rede: 3 a 1. Mas a história não terminou aí. Guruzeta conseguiu fazer o que não havia conseguido antes: marcar. Ele cabeceou com precisão após um bom cruzamento, passando por Oblak, mas seu gol chegou tarde demais para a equipe de Ernesto Valverde. Resultado final: 3 a 2.

Com essa vitória, o Atlético teve um excelente ensaio geral. Na próxima quarta-feira está marcada a partida de ida da Liga dos Campeões. O adversário será o Arsenal, em casa.