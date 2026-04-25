O Arsenal vence e volta a pressionar o Manchester City na disputa pelo título

O Arsenal fez um excelente trabalho no sábado na disputa pelo título da Premier League. Em casa, venceu o Newcastle United por 1 a 0 graças a um gol marcado logo no início. A equipe de Mikel Arteta está novamente três pontos à frente do Manchester City, que chegou à final da FA Cup e tem um jogo a menos.

O Newcastle United começou sem medo no Emirates Stadium, apresentou um bom futebol na fase inicial e teve até duas chances. Apesar disso, o Arsenal abriu o placar aos dez minutos de jogo. Eberechi Eze recebeu a bola logo fora da área e acertou com precisão um chute forte no canto superior esquerdo. O início desejado para o time da casa estava garantido.

O Arsenal quase não enfrentou dificuldades no restante do primeiro tempo, embora David Raya tenha tido trabalho para defender um chute de Sandro Tonali. Houve também um revés para o candidato ao título: Kai Havertz saiu lesionado e precisou ser substituído por Viktor Gyökeres. Uma vantagem de 1 a 0 para o Arsenal, portanto, mas também a consciência de que a batalha ainda não estava ganha.

Logo após o reinício, houve mais uma lesão no Arsenal. Eze, que marcou um belo gol no primeiro tempo, foi substituído pelo descansado Gabriel Martinelli. Enquanto isso, os torcedores do Arsenal estavam nervosos, pois a vantagem de 1 a 0 não era garantia de vitória para permanecer na disputa pelo título.

Houve alvoroço quando Nick Pope, que havia saído da linha, falhou completamente a bola e derrubou Gyökeres fora da área. O goleiro pareceu se safar com apenas um cartão amarelo. Pouco depois, o altíssimo Nick Woltemade entrou em campo pelo fraco Newcastle. O alemão logo passou por Yoane Wissa, mas o atacante chutou por cima da trave de perto.

Sob aplausos estrondosos, Bukayo Saka entrou em campo nos minutos finais. Foi um momento de tensão para o Arsenal, especialmente nos sete minutos de acréscimos. Não é de se admirar que houvesse um grande alívio após o apito final no norte de Londres.