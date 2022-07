O adversário de Fortaleza ou Estudiantes nas quartas de final da Libertadores 2022

No duelo de ida, tudo igual: 1 a 1 no Castelão e a promessa de muitas emoções para o jogo de volta na Argentina

Estudiantes e Fortaleza viveram emoções diferentes até aqui na Libertadores da América 2022. Enquanto os argentinos lideraram sua chave e contam com longa experiência histórica na competição, inclusive com um total de quatro títulos, o Fortaleza estreou na competição e recorreu a momentos épicos para avançar ao mata-mata no mesmo grupo do River Plate.

Agora, ambos se enfrentam nas oitavas de final do principal torneio do continente. No primeiro encontro, tudo igual dentro do Castelão: empate por 1 a 1. Não falta expectativa para grandes momentos no duelo de volta.

Mas quem o vencedor de Estudiantes e Fortaleza enfrenta na fase de quartas de final da Libertadores 2022?

O adversário do brasileiro ou argentino já está definido: é o Athletico-PR, que bateu o Libertad, do Paraguai, com um placar agregado de 3 a 2.