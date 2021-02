Nunes e Taffarel foram convidados pela CBF para participar da entrega das medalhas ao campeão

Ex-jogadores estarão presentes em Morumbi e Beira-Rio, respectivamente, para participar da premiação

Convidados pela CBF, Nunes e Taffarel, ídolos de Flamengo e Internacional, estarão no Morumbi e no Beira-Rio, respectivamente, para participar da premiação do Campeão Brasileiro 2020.

A entendidade escolheu a dupla para representar os respectivos clubes em que fizeram história. Um deles participará da entrega das medalhas aos atletas, como aconteceu com Júlio César, em 2020, no título do Flamengo, no Maracanã.

Nunes estará ao lado do Presidente da CBF, Rogério Caboclo, no Morumbi, para assistir ao duelo entre São Paulo e Flamengo. Já Taffarel acompanhará o Secretário Geral da CBF, Walter Feldman, no Beira-Rio para o jogo entre Internacional e Corinthians. Caboclo estará presente no jogo disputado pelo atual líder da competição, o Flamengo, seguindo critério estabelecido pela CBF para esta situação.

Na última quarta-feira, a CBF enviou as medalhas e as duas taças, uma para São Paulo e uma para Porto Alegre, onde ocorrerão as partidas decisivas. Fla e Inter são os únicos times com chances de título no Brasileirão, que será definido nesta rodada.

Conhecido como Artilheiro das Decisões, Nunes começou a se imortalizar no Flamengo no título brasileiro de 1980, o primeiro da história do clube. Foi dele o gol que selou a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG e garantiu a conquista. No ano seguinte, o atacante foi fundamental nos títulos da Conmebol Libertadores e do Mundial de Clubes, marcando dois gols no triunfo sobre o Liverpool.

Cria das categorias de base do Colorado, Taffarel defendeu o Internacional de 1985 a 1990. No clube, o goleiro se projetou como um dos melhores de sua posição no país, conquistando suas primeiras convocações para a Seleção Olímpica e para a Seleção Principal. Com a Amarelinha, conquistou, entre outros títulos, a Copa do Mundo FIFA de 1994, sendo o grande herói da disputa de pênaltis na final contra a Itália.