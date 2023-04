Novorizontino x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela terceira rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Novorizontino e Sport se enfrentam na tarde deste domingo (30), às 15h30 (de Brasília), em Novo Horizonte, pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Embalado com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Sport volta a atenção para a estreia na Série B. Para o confronto, o técnico Enderson Moreira planeja preservar os principais jogadores visando a final da Copa do Nordeste, marcarda para a próxima quarta-feira (3), contra o Ceará.

Já o Novorizontino, com três pontos, e dois jogos a mais, estreou com derrota para o Vila Nova por 2 a 1, mas venceu o Juventude por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Sport: Jordan; Ewerthon, Chico, Renzo (Alisson) e Felipinho; Fábio Matheus, Pedro Martins e Matheus Vargas; Paulinho, Wanderson e Gabriel Santos. Técnico: Enderson Moreira.

Novorizontino: Jordi; Andriano Martins, César Martins e Ligger; Raul Prata, Geovane, Marlon, Denner; Aylon, Léo Tocantins e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques

Sport

Facundo Labandeira, com lesão no joelho, é desfalque certo.

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Quando é?