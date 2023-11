Novorizontino x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda sonhando com o acesso, o Novorizontino encara o Criciúma na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Jorde de Biasi, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Sexto colocado com 60 pontos, o Novorizontino sabe que precisa vencer, além de torcer por tropeços de juventude, Vila Nova e Atlético-GO para conseguir uma vaga na Série A. O time do interior paulista terá os retornos de Geovane, Ligger e Roberto.

Já o Criciúma chega leve para o duelo, após garantir o acesso. O Tigre é o vice-líder, com 64 pontos, e tem todo o elenco à disposição para o duelo.

Prováveis escalações

Novorizontino: Georgemy; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon, Romulo e Roberto; Douglas Baggio e Ronaldo (Rodolfo).

Criciúma: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Walisson e Marcelo Hermes; Arilson, Barreto, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Éder e Hygor.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?