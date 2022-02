Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

No estádio Luso-Brasileiro, Nova Iguaçu e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira (16), às 21h35 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, e do Carioca PPV, Cariocão Play, Elevensports e OneFootball, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nova Iguaçu x Fluminense DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Luso-Brasileiro - RJ HORÁRIO 21h35 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record, na tv aberta, o Carioca PPV, o Cariocão Play, a Elevensports e OneFootball, na internet, vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

🚪 A próxima rodada já está batendo na porta! Qual time termina ela na liderança?#CariocãoBetfair22 pic.twitter.com/DAW5mAb9Pk — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) February 15, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

O Nova Iguaçu é o lanterna do Campeonato Carioca, com apenas dois pontos somados.

A equipe mandante tem quatro derrotas e dois empates na competição até o momento.

Do outro lado, o Fluminense é o líder do Cariocão, com 15 pontos marcados.

O Tricolor acumula cinco vitórias e uma derrota no estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVA IGUAÇU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 5 x 0 Nova Iguaçu Cariocão 13 de fevereiro de 2022 Nova Iguaçu 1 x 1 Boavista Cariocão 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nova Iguaçu x Bangu Cariocão 20 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) Nova Iguaçu x Criciúma Copa do Brasil 24 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Portuguesa-RJ Cariocão 13 de fevereiro de 2022 Fluminense 2 x 1 Botafogo Cariocão 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas