Nono jogador a deixar o Flamengo, Dourado abre espaço na folha salarial

Ceifador se junta a uma lista de jogadores estiveram no elenco Rubro-Negro no ano passado e já não fazem mais parte do grupo

O atacante Henrique Dourado está de malas prontas para o futebol chinês. Na madrugada desta segunda-feira(25), dia no fuso oriental, o Flamengo acertou a venda do atacante ao Henan Jianye por cerca de 22 milhões de reais. A informação foi dada em primeira mão por Jorge Nicola e confirmada pela Goal.com.

Com a saída do Ceifador, o Flamengo chega a nove atletas que estiveram no elenco do ano passado longe do clube. São eles, o zagueiro e capitão de 2018, Réver, Rômulo(empréstimo), Matheus Sávio(empréstimo), Jean Lucas(empréstimo), Marlos Moreno, Geuvânio, Thiago Santos(empréstimo) e Lucas Paquetá. Isso significa uma boa enxugada na folha salarial, que permitiu a chegada de alguns jogadores.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Inicialmente, o Flamengo havia se planejado para não precisar negociar nenhum atleta, no entanto, as coisas mudaram após a tragédia no Ninho do Urubu, a dificuldade para fechar com um patrocinador master também justifica o bom negócio feito com Henrique Dourado. O jogador vinha sendo bastante elogiado por Abel Braga e tinha passado a frente de Uribe, quem começou muito bem o ano.

Com a saída de Dourado, o Flamengo abre ainda mais espaço na folha salarial, o jogador recebia uma quantia bem próxima do que Rafinha, jogador do Bayern de Munique, aceitou receber pelo time Rubro-Negro. O lateral está apalavrado com o clube e deve desembarcar no Rio de Janeiro em maio.



(Foto: Getty Images)

Como opções no ataque, Abel Braga terá à disposição Gabigol, titular nos últimos jogos, Fernando Uribe e Vitor Gabriel para este início de Copa Libertadores da América. Lincoln, promessa da base, está machucado e deve ficar pelo menos dois meses afastados dos gramados.

Agora, falta concretizar a saída de Alex Muralha. O goleiro não faz parte dos planos da atual diretoria e treina separado. Coritiba e Guarani tentaram o empréstimo do jogador, mas não chegou a um acordo com o Flamengo sobre o pagamento dos salários. O Rubro-Negro exigia que os clubes interessados, no mínimo, pagassem 50% dos vencimentos do arqueiro, o que não aconteceu.