Nome de Xavi volta a ser ligado ao Barcelona: 'Estou aberto a qualquer possibilidade'

O atual treinador do Barça, Ronald Koeman vive momentos de instabilidade e o ex-meio-campista tem seu nome especulado para substituir o holandês

O Barcelona vive um momento bastante delicado no campeonato espanhol e na Liga dos Campeões da Europa. Grande parte da má fase tem sido atribuída à condução do treinador Ronald Koeman. Não é a primeira vez que isso acontece, mas o nome de Xavi Hernández, ídolo do Barça, é um dos mais fortes para ser o sucessor do técnico holandês. Outros nomes, porém, também são especulados.

A possível contratação de Xavi para comandar a equipe principal blaugrana é um assunto recorrente. Em entrevista à TVE, da Espanha, o antigo camisa 6 culé voltou a ser perguntado sobre a possibilidade de assumir e o Barça e deixou claro que tudo depende da oferta.

"Qualquer oferta pode ser avaliada para, então, uma decisão ser tomada. Não sei para onde o futuro vai me levar, mas estou aberto a qualquer coisa", declarou Xavi.

Atualmente treinando o Al-Sadd, do Qatar, Xavi é visto como um dos mais promissores técnicos dessa nova geração e conhece como poucos a filosofia de jogo do Barcelona. A identificação com o clube do Camp Nou pode ser fator decisivo para um possível acerto entre as partes.

A gestão de Ronald Koeman à frente do Barcelona é vista como bastante questionável, que se intensificou após ele dispensar Luiz Suárez, que foi para o rival Atlético de Madrid e brilhou contra o ex-clube.

Dos últimos seis jogos disputados, o Barça de Koeman venceu apenas um. Foram mais três derrotas e dois empates. A situação parece cada vez mais irreversível ao holandês, que também viu o elenco enfraquecer nos últimos anos. A maior perda, claramente, é a de Lionel Messi para o PSG, onde agora atua ao lado do ex-companheiro Neymar.

A história de Xavi Hernández no Barcelona começou nas categorias de base, em 1991, de acordo com o Transfermarkt. Ele cresceu no clube e só deixou o Camp Nou em 2015, quando rumou para o Al-Saad. Ali ele jogou até 2019, se aposentou e herdou o cargo de treinador.

Pelo Barça, Xavi disputou 767 partidas, marcou 85 gols e deu 185 assistências para os companheiros balançarem as redes. Ele conquistou 25 títulos como jogador, incluindo quatro Liga dos Campeões.