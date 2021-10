Ligação de Koeman para dispensar Suárez do Barcelona durou apenas 40 segundos

O uruguaio relatou que o holandês "não sabe a forma como dizer adeus a uma lenda"; Messi conversou com o atleta após ligação de demissão

Uma das grandes lendas do Barcelona, Luis Suarez disse que o atual técnico catalão, Ronald Koeman, o dispensou do clube através de uma ligação que durou apenas 40 segundos. O jogador atuou durante seis anos, marcando 198 gols e ganhando cinco títulos, se destacando ao lado de grandes jogadores como Messi e Neymar.

Suarez comentou sobre a atitude de Koeman, relatando que o modo que o treinador utilizou para dispensá-lo "não é a forma certa de dar adeus a uma lenda".

Atualmente no rival nacional do Barcelona, Suarez atinge a marca de 48 jogos e 26 gols pelo Atlético de Madrid, com grandes chances de evoluir essa marca ao longo de sua estadia nos Colchoneros.

O que relatou Suarez?

Em entrevista ao jornalista Gerard Romero, na plataforma Twitch, o atacante uruguaio relatou o ocorrido e deu detalhes sobre o fato da ligação ter durado tão pouco: "A chamada de Koeman para me dizer isso [não estava nos seus planos] durou 40 segundos, não é a forma de dizer adeus a uma lenda."

"Primeiro disse-me que eu não estava nos seus planos, e depois disse-me que se eu não conseguisse resolver o meu contrato, iria jogar contra Villarreal.

"Faltava-lhe a personalidade para me dizer claramente se não me queria ou se era realmente o clube que não me queria".

Suarez comentou também com Messi e Sofia, sua esposa, sobre o caso, logo após os 40 segundos de ligação com Koeman: "Foi um ano complicado devido a tudo."

Tanto o argentino quanto o uruguaio sofreram com as mudanças. Messi acabou pedindo para sair, pois o Barça vive um momento financeiro complicado, e Suarez, mandado embora com menosprezo.

Em entrevista à revista France Football, que sairá por inteira neste sábado, Messi disse que "não errou em ir para o PSG".

E Suarez mostra sua alegria e tranquilidade através dos números, já tendo vencido e sendo um dos principais atletas do Atleti na conquista do Campeonato Espanhol de 2020/21.

Koeman, o "vilão" desta história, tem, possivelmente, os dias contados no Barcelona.