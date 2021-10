De desprezado a carrasco: Suárez brilha contra o Barcelona

Dispensado por Ronald Koeman na temporada passada, o atacante conseguiu uma "vingança" ao marcar um gol e dar uma assistência em seu segundo clássico

Luis Suárez vai deitar a cabeça no travesseiro bastante satisfeito esta noite. Depois de ser dispensado pelo Barcelona, o atacante, hoje no Atlético de Madrid, finalmente conseguiu sua “vingança” contra o time de Ronald Koeman.

Muito controverso e questionando como comandante do Barça, assim que chegou ao clube, Ronald Koeman já tratou de fazer algumas mudanças, uma delas foi informar a Luis Suárez que ele não estava em seus planos para a temporada. O atacante uruguaio acabou sendo afastado do resto do elenco e começou a treinar separado, até se transferir para o Atlético de Madrid.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo que garanta não guardar rancor do treinador, Suárez não esconde que as atitudes tomadas por Keoman o machucaram muito, e que de vez em quando ainda machucam - “Eu chegava em casa chorando", disse o uruguaio ao Sport. Neste sábado (2), porém, ele pode ter aliviado um pouco o desconforto ao brilhar no clássico entre Atleti e Barça, seu segundo desde que chegou ao time da capital.

Além de marcar o segundo gol dos Colchoneros na vitória por 2 a 0 - que inclusive foi o primeiro dele contra o Barcelona, único time que enfrentou em La Liga contra quem ainda não havia balançado as redes -, o camisa 9, que levava a braçadeira de capitão, deu a assistência para Thomas Lemar abrir o placar.

Foto: Getty

Na hora em que marcou o gol, porém, Suárez não foi efusivo em sua comemoração, em vez disso, em respeito ao ex-clube, onde passou seis anos, pediu desculpas. O gesto seguinte, porém, foi polêmico. O uruguaio fez um gesto como se estivesse usando um telefone, fazendo duas referências diretas à Koeman.

A primeira delas se deve ao fato de que o treinador, suspenso para este jogo, estava assistindo à partida dos camarotes, só podendo se comunicar por telefone. O outro, até mais notável, foi a forma escolhida por Koeman para dispensar Suárez do Barcelona: uma ligação que, segundo a imprensa espanhola, durou menos de um minuto.

“Koeman me ligou e disse que não iria contar comigo . Aceitei a decisão, mas disse que tinha um contrato e que seria o clube que teria de o resolver”, disse o jogador sobre sua saída.

Após o jogo, porém, Suárez negou que tenha provocado o ex-treinador. "Era para as pessoas que sabem que tenho o mesmo número, para que saibam que ainda estou no meu telefone", disse o atacante na zona mista."Foi algo que eu tinha combinado com meus filhos".

A expectativa de parte da torcida, agora, é se, depois de ser preterido por Koeman, Suárez vai ser um dos responsáveis pela queda do treinador do comando do Barcelona. Apesar de Joan Laporta ter garantido a permanência do holandês no banco blaugrana, parece apenas um questão de tempo até que haja uma mudança de treinador no Barça.