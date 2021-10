Começo de temporada do Barcelona é o pior desde antes da estreia de Lionel Messi

Desde a temporada 2003/04, a última sem Messi, a equipe não marcou tão poucos gols e pontos neste momento da temporada

A situação dentro e fora dos gramados do Barcelona não parece estar nada fácil. O atual treinador, Ronald Koeman, é pressionado constantemente por um melhor desempenho, e sua equipe, por outro lado, parece não estar satisfeita com Koeman.

Os Blaugranas ocupam a 9ª posição de La Liga, com 12 pontos conquistados. Com essa campanha, o técnico holandês assina o terceiro pior começo de temporada do século 21 no clube. Esse números não eram vistos desde antes da estreia de Lionel Messi, em 16 de outubro de 2004.

O times espanhol não somava tão poucos pontos na sétima rodada desde a temporada 2003/04. Na ocasião, a equipe havia conquistado somente nove pontos neste momento do campeonato. Messi, por sua vez, ainda não havia feito sua estreia em uma partida oficial.

Sem contar que essa foi a primeira temporada de Joan Laporta como presidente e Frank Rijkaard como técnico. Essa equipe acabou não decolando na temporada e terminou em segundo lugar - apenas superada pelo Valencia, de Rafa Benítez -. Veja os números:

O início do Barça na LaLiga nos século XXI

TEMPORADA GOLS A FAVOR GOLS CONTRA PARTIDAS PONTOS 2021/22 11 7 7 12 2020/21 15 7 7 13 2019/20 16 10 7 13 2018/19 18 8 7 14 2017/18 23 2 7 21 2016/17 22 10 7 13 2015/16 12 9 7 15 2014/15 19 0 7 19 2013/14 24 5 7 21 2012/13 19 7 7 19 2011/12 26 4 7 17 2010/11 12 6 7 16 2009/10 17 3 7 19 2008/09 19 7 7 16 2007/08 16 4 7 17 2006/07 16 7 7 16 2005/06 14 10 7 10 2004/05 14 3 7 19 2003/04 5 6 7 9 2002/03 15 10 7 11 2001/02 11 4 7 14 2000/01 14 9 7 12

Com Messi na equipe, o Barça esteve sempre acima dos 12 pontos nesta rodada da competição. Em duas ocasiões, a equipe só venceu, em outras três sofreu apenas um empate em sete partidas.

Os números de gols marcados também mudaram. O Barcelona não tinha marcado tão poucos gols desde 2003/04. Naquela altura, a equipe tinha apenas cinco gols no campeonato.

Com Messi, por exemplo, a equipe sempre marcou 15 gols ou mais nesta rodada, exceto na temporada 2015/16 - com 12 gols marcados.

Analisando os jogos deste Barça atual, é possível perceber que a equipe sofre para marcar gols e defender, já que possui a média de 1,57 gols por partidas. E ainda, levando em consideração que sofre um gol por jogo.

Uma situação mais do que preocupante na Champions League

O Barcelona também tem um desafio para enfrentar na fase de grupos da Champions League. Nos dois primeiros jogos, a equipe sofreu derrotas para o Bayern de Munique e o Benfica, respectivamente.

Com isso, precisa de uma campanha perfeita para, pelo menos, se classificar. O time espanhol não conseguiu marcar um gol na competição, e para piorar não acertou nenhum chute ao gol de seus adversários.

O time de Koeman carrega uma média de três gols sofridos por jogo. Além disso, o Barça perdeu para praticamente todos os grandes rivais que enfrentou nesta temporada e sem marcar gols: Bayern, Benfica e Atlético de Madrid. A única vitória foi contra o Real Sociedad e um empate contra o Athletic Club.

Os números só mostram como Ronald Koeman está pressionado por resultados melhores - mesmo que o presidente Joan Laporta não admita que procura um substituto para o técnico.