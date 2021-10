Exclusiva: especulado no Barcelona, Roberto Martínez "não pensa no futuro"... por enquanto

O treinador está em busca de um título com a seleção da Bélgica

Roberto Martínez quer fazer história conduzindo a Bélgica ao seu primeiro título de expressão no futebol. E, agora, ele tem a chance, já tendo atingido a semifinal da Liga das Nações. Antes da definição da vaga na grande final, o treinador concedeu uma entrevista exclusiva à Goal.

O título mais importante da história da seleção belga é uma ​​medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 1920. Uma geração considerada uma das melhores, porém, pode mudar a história. Depois das frustrações na Copa do Mundo de 2018 e na Eurocopa 2020, os comandados de Roberto Martínez têm mais uma chance de conquista na Liga das Nações.

Nesta quinta-feira (7), às 15h45 (de Brasília), a Bélgica recebe a seleção francesa pela semifinal do torneio europeu, buscando uma vaga na grande decisão. Antes do duelo decisivo, Roberto Martínez, um dos responsáveis pela boa fase belga, falou exclusivamente com a Goal.

Um dos grandes desafios para chegar à glória na Europa, porém, é justamente o fato de que esta seria a primeira vez. E Roberto Martínez reconheceu esta "desvantagem" de sua equipe.

"Acho que há uma grande barreira psicológica para uma seleção nacional ganhar um troféu [pela primeira vez]", disse Martinez. "Vimos seleções que tiveram bons e maus momentos em torneios, como a Itália em 2018, mas elas sentem que sempre que estão em um torneio têm a chance de vencê-lo. Acho que se você nunca ganhou um torneio importante, você não sente que tem essa abordagem psicológica".

Mas se depender de sua filosofia, a Bélgica tem, sim, chance de avançar em busca do título. “Sempre digo que no futebol acredito na relação e no projeto futebolístico. Não importa onde seja no mundo. Trata-se de ter tempo e meios para ter um projeto de longo prazo e construir algo", disse o treinador que está na seleção desde 2016."É disso que eu realmente gosto, construir algo. Essa é a importância da pessoa que acredita em você, e não a natureza da liga em que você está trabalhando."

Se alcançar a final da Liga das Nações, a Bélgica pode se reencontrar com a seleção da Itália na decisão do título. Na Euro 2020, foi justamente a Azzurri que eliminou os Diabos Vermelhos nas quartas de final. E Martínez foi só elogios para o trabalho de Roberto Mancini na seleção rival.

"Tenho uma imagem muito boa de Roberto Mancini, ele criou uma equipe com muita clareza e uma forma de jogar que se espera mais de um clube do que de uma seleção nacional", disse à Goal.

"Eles tiveram uma jornada completamente diferente e acho que foi muito inteligente a maneira como ele aproveitou a oportunidade para escolher um time que não se classificou para a Copa do Mundo de 2018 e manter todos os aspectos e princípios básicos do futebol italiano que todos nós esperamos", continuou. "Eles foram muito, muito impressionantes na Euro. Para uma equipe que não se classificou para o torneio anterior, é muito impressionante".

Outro possível adversário é a Espanha, que enfrenta os italianos na outra semifinal. Nascido na Espanha, o treinador reconhece que também seria um confronto muito especial para ele, e que também foi um dos primeiros que teve como treinador.

"Você nunca perde suas raízes. Estou muito, muito orgulhoso disso e minha família é de lá. É verdade que uma das coisas estranhas é que o meu primeiro jogo como treinador da seleção nacional foi contra a Espanha", disse o comandante. "Agora, podemos ter a oportunidade de nos enfrentarmos, o que seria um jogo realmente fascinante".

E assim como Mancini, Luis Enrique, treinador da seleção espanhol, também recebeu elogios de Martínez. "Ele se saiu muito bem. Eu acho que ele tem uma maneira muito clara de trabalhar e como ele quer que sua equipe jogue", ponderou o espanhol.

Na Espanha, também, Martínez tem sido ligado a uma mudança de equipe. O treinador da Bélgica é apontado como um possível substituto para Ronald Koeman no Barcelona. Ele, porém, garante estar focado na seleção e não pensando no clube.

"Honestamente, não passo muito tempo pensando no meu futuro. “Minha carreira mostra que não faço planos para chegar onde estou agora. Só vou de projeto em projeto. Você aprende que tem que se comprometer hoje", revelou à Goal.

“No futebol, se você começar a pensar, você simplesmente abandona o seu desempenho e não consegue o que faz. No meu caso, estou muito, muito feliz com o que estou fazendo e estou apenas tentando alcançar os próximos passos", continuou. "No final, se eu tiver que chegar a uma decisão onde há uma porta, vou apenas tentar fazer a melhor decisão para todos."