Nova alfinetada? Koeman diz que não deixaria Messi sair do Barcelona

Antes do duelo diante do Atlético de Madrid, o treinador voltou a emitir comentários ácidos em entrevista coletiva

Ronald Koeman, em situação complicada no Barcelona após a derrota por 3 a 0 diante do Benfica, pela Liga dos Campeões da Uefa, voltou a dar certas "alfinetadas" nesta sexta-feira (1).

Antes da partida contra o Atlético de Madrid, que será disputada neste sábado (2), o treinador do clube aproveitou para comentar sobre a situação de Messi no PSG... e de certa forma, criticar a ação da diretoria do Barça.

Questionado sobre o elenco do Barcelona e se outro técnico seria capaz de extrair mais dos jogadores, Koeman aproveitou para continuar a briga pública com o presidente Joan Laporta e o resto da diretoria e dar uma cutucada nas ações da equipe catalã no mercado.

"Não sei se outro treinador seria mais capaz do que eu. O elenco de hoje será o mesmo de daqui a três meses. São muitos jovens e jogadores em baixa. O sistema depende dos jogadores, hoje nós não temos muitos jogadores de lado. Eu, por exemplo, não teria deixado Messi sair e teria um elenco melhor," alfinetou o holandês. "Eu preparo meu time com o elenco que tenho nas mãos. Temos que recuperar jogadores e dar tempo aos jovens."

Além disso, voltou a citar o nome de Messi ao falar de seu pior momento no comando do Barcelona, em outra declaração interpretada como uma leve cutucada à Laporta.

Entrevista difícil de Koeman.



Não quis falar da relação com Laporta e disse que o pior é trato recebido, que independe de ser bom ou mau técnico.



Também falou que faltam atacantes no plantel e que se tivesse uma bolsa de dinheiro seria mais fácil de jogar com o estilo do Barça — Marcelo Bechler (@marcelobechler) October 1, 2021

"Meu melhor momento foi na assinatura do contrato, quando caiu a ficha de que seria técnico do Barça. Meu pior momento foi a saída de Messi."

O Barcelona volta aos gramados neste próximo sábado (2), às 16h (de Brasília), contra o Atlético de Madrid, pela oitava rodada da La Liga.