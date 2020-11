Nikolaj Moller: o "super talento" do Arsenal apontado como o novo Ibrahimovic

Atacante sueco de 18 anos se transferiu do Malmo para os Gunners no último dia da janela de transferências e já começou cedo a vida em Londres

Devido à importância da chegada de Thomas Partey nos últimas horas da janela de transferências da , é até compreensível que a contratação de Nikolaj Moller pelo não tenha gerado tanta comoção e manchetes nos jornais.

O atacante de 18 anos foi comprado junto ao Malmo por cerca de 500 mil libras (cerca de R$ 3.5 milhões) e imediatamente foi selecionado como jogador do time sub-23 dos Gunners.

Moller foi visto como um jogador de futuro. Ele é o último estrangeiro a chegar ao Arsenal para dar mais opções ao técnico do sub-23, Steve Bould, enquanto vários jovens da base arsenalista estavam sendo emprestados.

Mais times

Mas avançando alguns meses, o jovem sueco de 1,90 de altura já faz sua presença ser percebida no clube mesmo que sua chegada tenha sido discreta.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Moller precisou de seis minutos para deixar sua marca nos Gunners. Ele marcou em sua estreia pelo time sub-23 contra o . Agora ele tem três gols e uma assistência nos seus três primeiros jogos da Premier League 2. Suas performances chamam cada dia mais atenção.

"Sabemos de muitas pessoas de outros clubes dizendo: 'que inferno, como é que não o compramos?'. Ele é um jogador muito bom e causou um impacto imediato", disse uma figura importante da academia do Arsenal à Goal.

Moller nasceu em Helsingborg, uma cidade que está a cerca de 60 quilômetros a norte de Malmo. Ele foi observado ainda com 11 anos pelo clube de maior sucesso da . À época ele participava da academia de verão Helsingborgsklubben Ramlosa Sodra, um time de sua cidade.

Essa academia de uma semana durante o verão sueco era comandada por Robin Asterhed, que agora trabalha no Copenhagen, mas à época era treinador da base do Malmo.

"Tivemos muitos jogadores durante aquela semana e o nível era muito baixo, então Nikolaj realmente se destacou naquela situação. Ele era muito rápido e sua capacidade técnica estava em um nível totalmente diferente comparado com os outros", disse Asterhed à Goal.

"Ele era pura qualidade em todos os sentidos quando comparado com a média dos outros jogadores daquela semana. Você não precisa ser um bom olheiro para perceber isso", declarou Asterhed.

Aos 13 anos, Moller foi para o Malmo e em pouco tempo já era parte de um dos mais exitosos grupos de jovens do clube.

Com seu desenvolvimento vieram alguns problemas de lesão que o fizeram perder muitas oportunidades de jogo até os 16 anos, que foi quando ele se juntou a Asterhed mais uma vez. Nessa ocasião o treinador comandava o time sub-17.

"Niko era um ano mais novo que seus companheiros de time, mas seu potencial sempre fez com que seu desenvolvimento estivesse sempre mais à frente", lembra-se Asterhed.

"Seu controle da bola, seu passe, sua finalização. Ele conseguia trabalhar com a bola mesmo sob pressão e em situações difíceis em um ritmo muito alto. Ter tudo isso, além de seu tamanho, realmente o ajudou a se destacar".

E Moller se destacou. Tanto que o o notou e o chamou.

O time italiano visualizou o jovem atacante durante um torneio em 2018 e o convenceu de que uma mudança para lá no ano seguinte seria o melhor passo para sua carreira.

Moller impressionou durante seu pequeno tempo na e em pouco tempo ele ficou conhecido como 'Ibra', por causa das similaridades com seu compatriota Zlatan Ibrahimovic.

O Bologna queria que ele ficasse e assinasse um contrato profissional, mas o jovem optou por voltar para casa. Ele retornou ao Malmo em janeiro de 2020 com a ideia de se firmar no time principal.

Ele já treinava regularmente com o time principal e sua estreia parecia certa, até que o Arsenal entrou em cena.

Bologna wanted him to stay and sign a professional contract, but the teenager opted to head home - returning to Malmo in January 2020 with the aim of breaking into the first team.

Os olheiros do Arsenal garimparam o futebol europeu em busca de um centroavante e ficaram sabendo do potencial de Moller. Depois de vê-lo em ação, o clube do norte de Londres mexeu suas peças.

A transferência foi conclúída rapidamente e Moller assinou contrato até 2024, com a opção de mais um ano.

Sua mãe esteve com ele por alguns dias em Londres quando assinou seu contrato, mas agora ele está morando em um apartamento perto do centro de treinamento do Arsenal, em London Colney.

Pela forma e velocidade com que sua mudança foi realizada, o jovem poderia ter tomado um certo tempo para se adaptar à sua nova realidade na capital inglesa. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto.

A facilidade com que ele se adaptou surpreendeu até mesmo o corpo técnico do Arsenal. Na última semana Mikel Arteta o recompensou chamando-o para treinar com o time principal enquanto alguns atletas estavam com suas seleções.

"Essas foram grandes notícias na Suécia. A empolgação a respeito de seu talento está crescendo", disse Asterhed.

"Se você enumerar as qualidades que um atacante precisa ter, Niko as têm. Quando ele recebe um passe muito forte e rápido, ele consegue ter muita velocidade e domínio. Ele dribla, e quando tem a oportunidade de finalizar, ele consegue fazer isso porque tem qualidade para bater bola muito bem. Então, se você junta todas essas habilidades, ele é um super talento", pontua Asterhed.

"O que eu penso sobre ele é que quando chegar em um nível mais alto, onde os espaços são menores e tudo acontece mais rápido, ele ainda tem como evoluir para conectar todas essas qualidades e mostrá-las no jogo. Ele ainda precisa trabalhar nisso".

Asterhed complemente: "Nico tem qualidade para jogar no nível mais alto. Em alguns pontos ele parece o [Nwankwo] Kanu. Talvez ele não drible tanto quanto o Kanu, mas ele tem habilidade para isso. Eu acho que as comparações com o Ibra são, em grande maioria, por conta do seu tempo na Itália. Mas há algumas similaridades com o jovem Ibra, com certeza".

"Eu acho que o que separa os dois é aquela busca incansável pela vitória que Ibra tem. Ser tão decisivo não é o ponto forte do Niko nesse momento".

Moller ainda não fez sua estreia no time principal desde que chegou do Malmo. Ele mira os últimos jogos da fase de grupos da como uma oportunidade para ter seus primeiros minutos como profissional do Arsenal.

Uma vitória para o time de Arteta no dia 26 de novembro já garante a classificação para a fase eliminatória com duas rodadas de antecedência. É esperado que o treinador do Arsenal dê chances a vários jovens para que surpreendam. Os jogos contra o e o Dundalk podem servir para isso.

O começo de temporada de Moller fará com que ele seja o primeiro dessa fila de jovens e poucos apostariam contra um impacto imediato do atleta devido à forma como se ajustou à vida na Inglaterra.

O adolescente sueco pode ter ficado em segundo plano nas manchetes por causa de Thomas Partey, mas ele vem escrevendo sua própria história no Arsenal e não deve parar por aí.