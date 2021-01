Testes de Covid e poucas fotos: como foi a festa de Ano Novo de Neymar

O craque do , Neymar, voltou às manchetes, desta vez por conta da luxuosa festa de ano novo realizada em Mangaratiba (RJ). Os preparativos e momentos do evento foram postados pelo próprio atacante em suas redes sociais.

Após ter de dar explicações ao Ministério Público sobre a festa, que teria a expectativa de receber mais de 500 convidados, o próprio Neymar tratou de desmentir o suposto número de convidados, publicado pelo colunista Léo Dias, enquanto reforçava as medidas de segurança do evento.

Em seus stories do Instagram, foi possível ver o craque e seu filho, Davi Lucca, sendo testados para Covid-19. Outros convidados como os amigos Gol Cebola, Jota Amâncio e Vinicius Martinez também fizeram publicações mostrando o resultado negativo dos testes PCR.

Vestido com um espalhafatoso kit prateado, chapéu e óculos escuros, Neymar não se escondeu dos cliques com convidados, que postaram os registros em suas redes sociais. Entre os presentes, Nenê ( ), Juliana Gorito (ex-participante do The Voice) e o casal Cris Guedes e Bianca Coimbra, além de Carol Dantas, mãe de seu filho Davi Lucca.

Lesionado desde o último dia 14 de dezembro, durante o confronto contra o Lyon, Neymar tem seu retorno aos gramados projetado já para o início de 2021. O próximo confronto do PSG será o dia 06/01, contra o Saint-Etienne. No meio de fevereiro, os franceses volta a campo pela Liga dos Campeões, no duelo contra o .